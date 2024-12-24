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Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik: İlk Madde Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu, Devlet Memurları Kanunu'nda önemli bir değişiklik içeren teklifin ilk maddesini kabul etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 23:49
Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik: İlk Madde Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'ndan Önemli Adım

TBMM Genel Kurulu, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifinin ilk maddesini kabul etti. Kabul edilen madde, 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara sunulan ilave kademe hakkının, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olmasını sağlamaktadır.

Toplantıda Yetersizlik Sorunu

Teklifin ikinci maddesi üzerindeki görüşmeler sırasında, CHP'li milletvekilleri yoklama talep etti. Yapılan yoklamalarda, iki kez toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeni ile TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi kapatma kararı aldı. Yeni birleşimin yarın saat 14.00'te toplanacağı duyuruldu.

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