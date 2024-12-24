Devlet Memurlarına Yönelik Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda Görüşüldü

Devlet Memurlarına Dair Düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin anayasaya aykırı olmadığını duyurdu. Muş, teklifin TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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Mehmet Muş, komisyondaki görüşmelerde ilgili sivil toplum kuruluşlarının da davet edildiğini belirtti. Çorum-Delice hızlı tren hattı ile ilgili yöneltilen soruları cevaplayan Muş, hızlı tren ihalesinin bir an önce yapılmasını engin bir istekle dile getirdi.

Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile konun gündemlerinde olduğunu paylaştığını ve “Önce Çorum-Delice, sonrasında da Samsun-Delice arasının ihalesinin yapılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Teklifin Anayasa Uygunluğu

Muş, teklif içindeki düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi iptal kararları doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Bazı milletvekilleri tarafından öne sürülen anayasaya aykırılık itirazlarının komisyonda değerlendirilip reddedildiğini aktaran Muş, “Komisyon, teklifin anayasaya aykırılığıyla ilgili herhangi bir sonuca varmamıştır ve anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.” dedi.

Görüşmelerin ardından, teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin detaylı görüşmelerine geçildi.