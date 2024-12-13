Devlet Opera ve Balesi, Kırklareli'nde Genç Yetenekleri Keşfediyor

Devlet Opera ve Balesi Genç Yetenek Taramasına Kırklareli'nde İmza Attı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, "Genç Yetenek Taraması" programı kapsamında Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bu önemli etkinlik,

Festival Kapsamında Gerçekleşti

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ve sanatçılardan oluşan ekip, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla düzenlenen program kapsamında, lisenin konferans salonunda müzik dinletisi sundu.

Ersoy, festival sayesinde Türkiye genelindeki yetenekleri keşfetme imkanı bulduklarını belirtti. Taramaların Şırnak ve Erzincanın ardından Kırklareli'nde gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, gençlerin heyecanının kendilerine umut verdiğini ifade etti.

Geleceğin Sanatçıları Yetişiyor

Genç yeteneklerin sanatçı kimliğine ulaşması için gösterdikleri gayretin altını çizen Ersoy, "Projenin asıl amacı, ülkemizin her yerinden yetenekleri keşfetmek ve onları doğru alanlara yönlendirerek, ülkemizin en önemli sanat kurumlarına sanatçı adayları yetiştirmektir. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah bugün burada dinlediğimiz bir sanatçı adayının keşfine önayak olacağız." dedi.

Etkinlikte, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de söz alarak, kent olarak heyecanlı olduklarını dile getirdi. Tuncer, gençlere önem verdiklerini vurgulayarak, sanatçıların parlayan yıldızları keşfedeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, yetenek taramasından geçerek müzik ve sanat alanında potansiyellerini sergiledi.