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Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Hayatını Kaybetti

Keman virtüözü Ayla Erduran, 90 yaşında İstanbul'da vefat etti. Müzik dünyası büyük bir kayıpla sarsıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:28
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Hayatını Kaybetti

Devlet Sanatçısı Ayla Erduran, İstanbul'da Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) eski keman virtüözü Ayla Erduran, İstanbul'da 90 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erduran'ın ölümü, müzik camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erduran'ın uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında solist sanatçı olarak görev yaparak, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğini vurguladı. Açıklamada, "Onun sanatı ve bıraktığı eserler müziğimizde ve gönüllerimizde daima yaşayacaktır" denildi.

CSO'dan Vefat Açıklaması

CSO'nun sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda solist sanatçı olarak çalışarak emekli olmuş, Türkiye ve dünyada sayısız konserler vererek ülkemizi başarıyla temsil etmiş değerli büyüğümüz Ayla Erduran Hanımefendi'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sanatçılar Üzüntülerini Dile Getirdi

Önemli keman sanatçılarından Cihat Aşkın, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "Kıymetli büyüğümüz, Türk sanat müziğinin en büyük temsilcilerinden Ayla Erduran tedavi olduğu hastanede bu sabah vefat etti. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Piyano sanatçısı Gülsin Onay da, "Büyük kemancımız, eşsiz müzisyenimiz artık aramızda değil. Müziğiyle yaşattığı duygular, bıraktığı izler silinmeyecek. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" şeklinde duygularını ifade etti.

Piyanist Fazıl Say ise Erduran'ın olağanüstü bir sanatçı olduğunu belirterek, onun konserleriyle büyüdüklerine dikkat çekti.

Önemli Bir Kariyer

Ayla Erduran, müziğe küçük yaşlarda başlamış ve ilk konserini yalnızca 10 yaşında vermiştir. 1946'da Paris Konservatuvarı'na girdikten sonra Beneddetti ile çalışarak 1950'de mezun olmuştur. New York'ta Galamian ve Zino Francescatti'nin yanında çalışarak tekniklerini geliştiren Erduran, ardından Moskova'da David Oistrakh'ın yanında keman çalışmalarına devam etmiştir.

Almanya, Belçika ve Portekiz gibi birçok ülkede konserler veren Ayla Erduran, Türk müziğinin gururu olarak hafızalarda kalacaktır.

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