Devlet Tiyatroları Avrupa Tiyatro Konvansiyonu'na Yeniden Katıldı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, 2007-2020 yılları arasında üyesi olduğu 1988'de kurulan Avrupa Tiyatro Konvansiyonu (ETC)'na yeniden katılarak, Avrupa tiyatrosunun en güçlü platformlarından birinde yer aldı.

DT'den yapılan açıklamaya göre, 1-6 Kasım tarihleri arasında Belçika'nın Liege Tiyatrosu'nda düzenlenen ETC Uluslararası Tiyatro Konferansı ve Impact Forumu sırasında gerçekleşen bu üyelik, Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük tiyatro ağına bağlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu yeni üyelikle birlikte Devlet Tiyatroları, Avrupa'nın dört bir yanındaki tiyatro profesyonelleriyle işbirlikleri geliştirme, ortak projelere katılma ve sanatsal özgürlüğü savunma gibi değerli imkânlara erişim sağlayacak.

Avrupa'nın bu zengin tiyatro ağında yer alarak, kültürel alışveriş ve dayanışma fırsatlarını değerlendiren Devlet Tiyatroları, Türk tiyatrosunu uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor.

Önemli Konular Ele Alındı

Avrupa ve Asya'dan 37 ülkeden 200'den fazla tiyatro profesyonelinin katıldığı konferansta, sanatsal özgürlüğün korunması, dijital teknolojilerin tiyatroda yenilikçi kullanımları ve sürdürülebilir tiyatro projelerinin geliştirilmesi gibi güncel konular ele alındı.

Sanat dünyasının farklı noktalarından gelen katılımcılar, kültürel dayanışma ve yaratıcı işbirliklerinin önemini vurgulayarak, tiyatro sanatını geleceğe taşımak adına ortak çalışmalar yürütme kararlılığını ortaya koydu.

Kalıpları Kır Projesi Hayata Geçecek

ETC üyeliğiyle birlikte Devlet Tiyatroları, 2024-2028 yılları arasında Kalıpları Kır projesini hayata geçirecek.

Bu proje kapsamında, dijital performanslar, sürdürülebilir tiyatro ve çeşitli sanat projeleri gibi alanlarda uluslararası işbirlikleri kurmayı amaçlıyor. Özellikle Dortmund'daki Dijitallik Akademisi ile başlatılan işbirliği sayesinde, Devlet Tiyatroları, yaratıcı ve teknik personelin yeni teknolojiler ve dijital performans alanlarında uzmanlaşmasını sağlayacak.

Devlet Tiyatroları, ETC üyeliği ile sadece uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmekle kalmayacak, aynı zamanda sanatsal özgürlüklerin korunması ve kültürel dayanışmanın güçlenmesi için de önemli bir rol üstlenecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.