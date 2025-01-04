Devlet Tiyatroları Ocak Ayında 870 Temsil Verecek

Devlet Tiyatroları Ocak Ayında 870 Temsil İle Sahne Alacak

Devlet Tiyatroları (DT) ocak ayı boyunca toplam 870 temsil verecek. DT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ay boyunca 11 bölgeden 17 farklı oyun sahnelenecek.

Açıklamada, "75. Yıl Romandan Sahneye", "DT Genç Sahne" ve "Filozof Çocuklar" projeleri kapsamında, 23 ildeki 13 yerleşik ve 9 turne sahnesinde temsil edileceği belirtildi.

Sahnelenecek Oyunlar ve Tarihleri

Oyunların sahneleneceği şehirler ve tarihler ise şöyle:

Ankara Devlet Tiyatrosu: 21 Ocak Salı Şinasi Sahnesi'nde "Gök Kubbe", 28 Ocak Salı Şinasi Sahnesi'nde "Üç Kız Kardeşi Beklerken"

21 Ocak Salı Şinasi Sahnesi'nde "Gök Kubbe", 28 Ocak Salı Şinasi Sahnesi'nde "Üç Kız Kardeşi Beklerken" İstanbul Devlet Tiyatrosu: 18 Ocak Cumartesi Garibaldi Sahnesi'nde "Hepyek", 23 Ocak Perşembe Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde "Kuş Dili"

18 Ocak Cumartesi Garibaldi Sahnesi'nde "Hepyek", 23 Ocak Perşembe Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde "Kuş Dili" İzmir Devlet Tiyatrosu: 28 Ocak Salı Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İlerleme"

28 Ocak Salı Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İlerleme" Bursa Devlet Tiyatrosu: 22 Ocak Çarşamba Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde "Hayaletle Dans", 30 Ocak Perşembe Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda "Mağara Kadını"

22 Ocak Çarşamba Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde "Hayaletle Dans", 30 Ocak Perşembe Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda "Mağara Kadını" Adana Devlet Tiyatrosu: 28 Ocak Salı "Buzdan Kılıçlar" 01 Burda PGM Sahnesi'nde

28 Ocak Salı "Buzdan Kılıçlar" 01 Burda PGM Sahnesi'nde Trabzon Devlet Tiyatrosu: 9 Ocak Perşembe "Dolu Düşün Boş Konuş" Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde, 16 Ocak Perşembe "Savaş Müzesi" Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde

9 Ocak Perşembe "Dolu Düşün Boş Konuş" Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde, 16 Ocak Perşembe "Savaş Müzesi" Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: 14 Ocak Salı "Kurt Adam" Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde, 30 Ocak Perşembe "Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir" Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde

14 Ocak Salı "Kurt Adam" Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde, 30 Ocak Perşembe "Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir" Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde Erzurum Devlet Tiyatrosu: 23 Ocak Perşembe "Ayak Takımı Arasında" Erzurum DT Sahnesi'nde

23 Ocak Perşembe "Ayak Takımı Arasında" Erzurum DT Sahnesi'nde Konya Devlet Tiyatrosu: 9 Ocak Perşembe "Taj Mahal Muhafızları" Konya DT Sahnesi'nde

9 Ocak Perşembe "Taj Mahal Muhafızları" Konya DT Sahnesi'nde Van Devlet Tiyatrosu: 23 Ocak Perşembe "Maskeliler" Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde

23 Ocak Perşembe "Maskeliler" Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde Kayseri Devlet Tiyatrosu: 9 Ocak Perşembe "Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü" Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde

Üstelik, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen "Filozof Çocuklar Projesi" kapsamındaki "Çorap Gonzo" isimli çocuk oyunu, 3 Ocak Cuma günü Orhan Asena Sahnesi Fuaye Alanı'nda gözler önüne serildi.