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Devlet Tiyatroları ve Girne Belediyesi'nden Tiyatro İşbirliği Protokolü

Devlet Tiyatroları ve KKTC'nin Girne Belediyesi, tiyatro sanatına dair işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:51
Devlet Tiyatroları ve Girne Belediyesi'nden Tiyatro İşbirliği Protokolü

Devlet Tiyatroları ve Girne Belediyesi Arasında Tiyatro İşbirliği

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Girne Belediyesi, tiyatro sanatının gelişimi için önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

Protokolün Detayları

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, işbirliği protokolünün DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul arasında gerçekleştirildiği belirtildi. Protokol, Kıbrıs Türk tiyatrosunu geliştirmeyi ve estetik ile etik değerleri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkan Şenkul’un Açıklamaları

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, imzalanan protokolün oldukça anlamlı olduğunun altını çizerek, bu işbirliğinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Şenkul, Türkiye’nin tiyatro alanındaki gücüne de değinerek, "Türk sanatçı kadrosunun, Türkiye Devlet Tiyatroları aracılığıyla ülkemizin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum," dedi.

İmza Töreni

İşbirliği protokolünün imza töreni, Girne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Törenin ardından, DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Başkan Murat Şenkul arasında hediye değişimi yapıldı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda) ile Girne Belediye Başkanı Murat...

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda) ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul (solda) arasında Kıbrıs Türk tiyatrosunun geliştirilmesi, estetik ile etik değerlerinin güçlü kılınması için ortak çalışmalar düzenlenmesi ve tiyatro sanatının turizmin kültürel ve sanatsal boyutuna katkı sağlaması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda) ile Girne Belediye Başkanı Murat...

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda) ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul (solda) arasında Kıbrıs Türk tiyatrosunun geliştirilmesi, estetik ile etik değerlerinin güçlü kılınması için ortak çalışmalar düzenlenmesi ve tiyatro sanatının turizmin kültürel ve sanatsal boyutuna katkı sağlaması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda) ile Girne Belediye Başkanı Murat...

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda) ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul (solda) arasında Kıbrıs Türk tiyatrosunun geliştirilmesi, estetik ile etik değerlerinin güçlü kılınması için ortak çalışmalar düzenlenmesi ve tiyatro sanatının turizmin kültürel ve sanatsal boyutuna katkı sağlaması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

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