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Devlet Tiyatroları, Yüzyıllık Destan'ı KKTC'de Ücretsiz Sahneleyecek

Yüzyıllık Destan, KKTC'nin Tatlısu bölgesinde ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:23
Devlet Tiyatroları, Yüzyıllık Destan'ı KKTC'de Ücretsiz Sahneleyecek

Devlet Tiyatroları, Yüzyıllık Destan'ı KKTC'de Ücretsiz Sahneleyecek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, tarihsel temalı oyunu Yüzyıllık Destan'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Tatlısu bölgesinde ücretsiz olarak sahneleyecek.

DT’den yapılan açıklamaya göre, bu etkinlik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas'ın Yunanistanlı mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelerek askeri üs kurma planlarını duyurmasının ardından gündeme geldi.

Bu bağlamda, DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Yüzyıllık Destan'ın Tatlısu'da sahnelenmesiyle Yunan tarafına sanatı kullanarak bir cevap verme önerisinde bulundu. Ortak bir karar ile oyunun sahnelenmesine onay verildi.

Etkinlik, 23 Eylül saat 20.00'de Tatlısu köy meydanında gerçekleşecek ve giriş ücretsiz olacak.

Aynı zamanda, Yüzyıllık Destan "Ateş" adlı oyunun, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" mesajını pekiştirerek 25 Eylül saat 21.00'de GirneFest2024 tiyatro festivalinde sahneleneceği bilgisi de verildi.

Haluk Özenç’in yazdığı, Barış Erdenk’in yönettiği oyunda, Mustafa Kemal Atatürk karakterine Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer hayat verecek.

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