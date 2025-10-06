Devoney Ellis: Özgürlük Filosu Gazze'ye İlerliyor — "Soykırım Sona Ermeli"

Kanadalı aktivist Ottawa'yı eleştiriyor, filo Akdeniz'de ilerliyor

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) üyesi Kanadalı aktivist Devoney Ellis, Ottawa hükümetinin uluslararası ve Kanada yasaları uyarınca alınması beklenen önlemleri hayata geçirmediğini savunarak, "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli ve kuşatmayı kırmalıyız." dedi.

Akdeniz'de seyrine devam eden 11 gemiden oluşan filo, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor. Filonun basın grubundan yapılan açıklamaya göre gemiler, Gazze'ye 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor ve yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" alana girmesi bekleniyor.

Ellis, filodaki "Vicdan (Conscience)" gemisinde bulunduğunu ve başlangıçta gemide olması planlanan, İsrail saldırısında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in adının anıldığını belirtti. Planlamada değişiklik olduğunu, ardından geriden gelen filo unsurlarının kendilerine yetişmesi için bir süre mola verdiklerini ve Gazze sahil şeridine doğru yollarına devam ettiklerini aktardı.

Ellis, İsrail'in gazete ve sağlık çalışanlarını hedef alarak öldürdüğüne dikkat çekerek geminin isminin, ablukayı kırmak ve soykırımı sona erdirmek için yelken açan sağlık çalışanları ve gazetecileri temsil ettiğini söyledi.

Kanada'nın tutumuna ilişkin eleştirilerde bulunan Ellis, "Buradayım çünkü hükümetlerimiz suç ortağı" değerlendirmesini yaparak şunları dile getirdi: "Kanada, vatandaşlarının uluslararası ve Kanada yasaları uyarınca iki yönlü silah ambargosu ve yaptırımlar uygulamak için iki yıldır sürdürdüğü kitlesel seferberliğe rağmen İsrail'e silah satmaya devam ederek soykırımına ortak oldu. Kanada, soykırımı önlemek için gereken her şeyi yapma sorumluluğuna sahip."

Ellis, Ottawa hükümetinin İsrail’in işlediği soykırıma karşı herhangi bir adım atmadığını vurgulayarak, Kanada vatandaşları olarak bunu önlemek amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapma sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.

Filistin halkının baskılara rağmen gösterdiği direncin kendilerine de ilham verdiğini söyleyen Ellis, yeniden vurguladı: "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli ve kuşatmayı kırmalıyız."

Sumud Filosu'na yönelik saldırı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.