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Devrek Bastonunun Geleceği: Yeni Ustalar Yetişiyor

Zonguldak'ta Necati Akçasu, babasından devraldığı sanatı geleceğe taşımak için yeni nesil ustalar yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:02
Devrek Bastonunun Geleceği: Yeni Ustalar Yetişiyor

Zonguldak'ta Geleneksel El Sanatları Yaşıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesi, kızılcık ağacından yapılan Devrek bastonlarıyla ünlüdür. Necati Akçasu, bu geleneksel el sanatını yaşatmak ve yeni ustalar yetiştirmek adına çaba harcıyor.

Babadan Oğula Uzanan Bir Geleneğin Devamı

63 yaşındaki Ali Akçasu, 43 yıldır baston yapımıyla uğraşmakta ve bu mesleği çocuk yaşta oğlu Necati'ya aktarmıştır. Necati Akçasu, 46 yaşında ve üç çocuk babasıdır. Babasıyla birlikte 40 metrekarelik bir atölyede çalışarak, eski gelenekleri sürdürmektedir.

Devrek Bastonunun Eşsiz Özellikleri

Kızılcık ağacından imal edilen ve çeşitli motiflerle zenginleştirilen Devrek bastonları, hem işlevsel hem de estetik birer nesnedir. Necati Akçasu, her bir bastonun ustanın maharetine bağlı olarak farklı olduğunu ve yapılacak olan eserlerin kişisel bir dokunuş taşıdığını vurgulamaktadır.

Geleceğe Yönelik Eğitim

Son yıllarda el sanatlarının unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Necati, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından kurulan Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğretmenlik yapmaktadır. Burada, Geleneksel El Sanatları Programı bünyesinde 17 öğrenciye ders vermekte ve bilgi birikimini aktararak meslektaşlar yetiştirmeye çalışmaktadır.

Çırak Sayısının Azalması ve Ümitler

Akçasu, çırak yetiştirememenin mesleğin geleceği için bir tehdit olduğunu kabul ediyor. Ancak, üniversitenin sağladığı destekle gençlere azimle bu kültürü öğretmeye çalıştığını belirtiyor. Gülçin Sayın ve Ayla Gümülcine gibi öğrenciler de bu geleneği sürdürmek için büyük bir istekle çalışmaktadırlar.

Gelecek İçin Bir Vizyon

Necati Akçasu, "Çırak, ustasını geçmezse sanat ölür" diyerek bu özverinin önemini vurguluyor. Akçasu, öğrencilere en iyi bilgiyi aktararak gelecek nesillere bu kültürü taşımayı hedefliyor. Babası Ali Akçasu da oğlunun çabalarını takdirle izlemekte ve onun öğrettiklerinin kendisini gururlandırdığını ifade etmektedir.

Devrek bastonunun geleneksel ve kültürel değerinin yaşatılması için çalışmalar sürmekte. Usta-çırak ilişkisiyle birlikte bu zanaatın nesilden nesile aktarılması hedeflenmektedir.

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