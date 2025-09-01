Devrim Arabaları Eskişehir'de Açık Hava Sinemasında

"Devrim Arabaları" Eskişehir'de açık hava gösterimiyle seyirciyle buluştu

Türk otomotiv tarihine ışık tutan "Devrim Arabaları" filmi, hikayesinin başladığı Eskişehir'de açık hava sinemasında izleyiciyle buluştu.

Etkinlik detayları

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, filmi izlemek isteyen bazı vatandaşlar, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg ile alana geldi.

Film gösterimi öncesi vatandaşlara çay ve patlamış mısır ikram edildi.

Yetkililerin açıklamaları

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cihan Birsen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Eskişehir'de zafer ve kurtuluşların bir arada kutlandığı dönemde vatandaşlarla güzel bir filmle bir araya geldiklerini söyledi.

Birsen, Devrim otomobili üzerinden verilen iradeye dikkat çekerek, "O dönem birçok yerli ve milli projemiz ve ürettiğimiz uçak fabrikaları nasıl akamete uğratıldıysa Eskişehir'in bir ürünü olan Devrim otomobili de yola çıkamadı. O dönem irademizi tam olarak tamamlayamadık." ifadelerini kullandı.

Birsen, günümüzde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve sarsılmaz iradesiyle 100 yılı aşan bir hayalin gerçekleştiğini belirterek, "Yerli ve milli otomobili yollara çıkarttık. Eskişehir'den değil Bursa'dan çıkarttık. Bu çok büyük bir başarıydı." dedi.

Gençlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesini takip etmeleri gerektiğini ve onun "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözünü aktarmaya gayret ettiklerini söyleyen Birsen, bu iradeyle nice Togg'ları, Hürkuş'ları, Kızılelma'ları, TCG Anadolu'ları yolda, semada ve denizde göstereceklerini kaydetti.