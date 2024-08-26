Deyr el-Belah Belediyesi: İsrail'in Tahliyeleri Sonucu 250 Bin Filistinli Yerinden Edildi

Deyr el-Belah'dan Korkutucu Rapor

Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deyr el-Belah Belediyesi, İsrail'in bölgedeki tahliye yönündeki tehditleri ve bombalamaları sonucu son iki günde yaklaşık 250 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

Sosyal Hizmetlerde Büyük Çöküş

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, geçen iki gün içinde tahliye tehditleri ve bombardımanlar nedeniyle 25 barınma merkezinin hizmet dışı kaldığı belirtildi. Açıklamada, "İşgalci güçlerin Filistin halkına dayattığı yeni yerinden etme kararları, yeni acılar ve derin bir felaket doğuruyor" ifadelerine yer verildi.

Acil Su İhtiyacı

Ayrıca, son iki gün içinde 4 su kuyusunun da hizmet dışı kaldığı bildirildi. Kentin yaklaşık %70'ini besleyen bu kuyuların sayısının 14'e ulaşmasıyla birlikte halkın su temin etmesinin zorlaşacağı ve durumu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Açıklamada, kentte geriye kalan büyük bir su tankının da hizmet dışı kalma riski taşıdığına dikkat çekildi.

Uluslararası Yardımın Denetimi

Deyr el-Belah Belediyesi, mevcut insani krizin daha da derinleşmesini önlemek amacıyla uluslararası toplumu, belediyeler, hastaneler ve yardım kuruluşları gibi insani hizmet ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmesi için derhal müdahalede bulunmaya çağırdı.

Büyük Bir İnsani Kriz

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de saldırılarına devam ediyor. BM raporlarına göre, her 10 Filistinliden 9'u, bu saldırılar sonucu yerinden edilmiş ve sığınmak zorunda kalmıştır. Bu duruma düşen Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda yaşam mücadelesi vermekte ve sıklıkla ilkel çadırlarda barınmaya çalışmaktadır.

İsrail'in saldırıları sonucunda 40 bin 435 Filistinli yaşamını yitirirken, 93 bin 534 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları sık sık hedef alınmaktadır.