Deyr el-Belah Belediyesi'nden Sel Uyarısı: Selka Vadisi'ni Tahliye Edin

Selka Vadisi'nde Olası Sel Tehlikesi

Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Deyr el-Belah Belediyesi, Selka Vadisi çevresindeki yerlerinden edilen Filistinliler için önemli bir uyarıda bulundu. Belediye, yaklaşan yağmur mevsimi dolayısıyla bölgedeki insanların derhal tahliye edilmesini talep etti.

Önemli Açıklama

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşan yağmur dönemi nedeniyle Selka Vadisi çevresindeki tehlikeleri dikkate alarak, yerinden edilmiş tüm vatandaşlarımızı ikamet ettikleri yerleri ve çadırlarını mümkün olan en kısa sürede boşaltmaya davet ediyoruz." şeklinde ifadeler yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Selka Vadisi'nin Deyr el-Belah’da kış aylarında su baskını riski altında bulunan kritik noktalardan biri olduğu belirtilerek, bu bölgedeki sel tehdidinin yerinden edilen insanların hayatını tehlikeye attığına dikkat çekildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Deyr el-Belah Belediyesi, insani hizmet sunan kuruluşlardan, "belediyeler, hastaneler ve yardım dernekleri dahil olmak üzere, acilen müdahale ederek vatandaşlara gerekli hizmetleri sunma yönündeki insani görevlerini yerine getirmelerini" istemektedir.

Ek olarak, İsrail'in her kış yağmur suyunu toplamak için Selka Vadisi'ne bitişik barajlar inşa etme çabalarının, Deyr el-Belah'ın doğusundan batısına uzanan dar vadinin her iki tarafındaki alanlarda su baskınlarına neden olduğuna da dikkat çekildi.