Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Deyr el-Belah'dan Sonra 100 Bin Filistinli Yerinden Edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu Deyr el-Belah'da 100 bin insan evini terk etmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:57
Deyr el-Belah'dan Sonra 100 Bin Filistinli Yerinden Edildi

Deyr el-Belah Belediyesi'nden Açıklama

Gazze Şeridi'nin merkezi Deyr el-Belah Belediyesi, son iki gün içinde İsrail'in bölgedeki tehditleri ve bombardımanları nedeniyle 100 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

Barınma Merkezleri Hizmet Dışı Kaldı

Yapılan yazılı açıklamada, şehrin doğusundan yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra, 20 barınma merkezinin de hizmet veremez hale geldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, tahliye tehditleriyle Filistinlilerin sürekli yer değiştirmeye zorlandığı ifade edildi.

BM Verileri Durumu Ortaya Koyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Temmuz - 21 Ağustos tarihleri arasında İsrail'in 16 tahliye emri çıkardığını ve 1-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 213 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiğini aktardı. Yine BM verileri, Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'unun saldırılar nedeniyle yerinden edildiğini gösteriyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail saldırılarından kaçan Filistinliler, sığındıkları bölgelerde ilkel çadırlarda zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. 7 Ekim'den itibaren gerçekleşen saldırılarda en az 40 bin 265 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının 16 bin 480'inin çocuk, 10 bin 980’inin ise kadın olduğu bildiriliyor. Ayrıca, 93 bin 144 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kayıp olduğu ve sivil altyapının bombalamalar sonucu ciddi şekilde tahrip edildiği gelen haberler arasında.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!