Deyr el-Belah'dan Sonra 100 Bin Filistinli Yerinden Edildi

Deyr el-Belah Belediyesi'nden Açıklama

Gazze Şeridi'nin merkezi Deyr el-Belah Belediyesi, son iki gün içinde İsrail'in bölgedeki tehditleri ve bombardımanları nedeniyle 100 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

Barınma Merkezleri Hizmet Dışı Kaldı

Yapılan yazılı açıklamada, şehrin doğusundan yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra, 20 barınma merkezinin de hizmet veremez hale geldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, tahliye tehditleriyle Filistinlilerin sürekli yer değiştirmeye zorlandığı ifade edildi.

BM Verileri Durumu Ortaya Koyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Temmuz - 21 Ağustos tarihleri arasında İsrail'in 16 tahliye emri çıkardığını ve 1-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 213 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiğini aktardı. Yine BM verileri, Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'unun saldırılar nedeniyle yerinden edildiğini gösteriyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail saldırılarından kaçan Filistinliler, sığındıkları bölgelerde ilkel çadırlarda zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. 7 Ekim'den itibaren gerçekleşen saldırılarda en az 40 bin 265 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının 16 bin 480'inin çocuk, 10 bin 980’inin ise kadın olduğu bildiriliyor. Ayrıca, 93 bin 144 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kayıp olduğu ve sivil altyapının bombalamalar sonucu ciddi şekilde tahrip edildiği gelen haberler arasında.