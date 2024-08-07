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Deyrizor'da Arap Aşiretler ile PKK/YPG Arasında Çatışmalar Devam Ediyor

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında çatışmalar şiddetini artırıyor. ABD koalisyonuna ait uçaklar alçak uçuş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:48
Deyrizor'da Arap Aşiretler ile PKK/YPG Arasında Çatışmalar Devam Ediyor

Deyrizor'daki Şiddetli Çatışmalar

Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilinde, PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD destekli terör örgütü arasında geniş çaplı çatışmalar meydana geliyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, doğu ve güneydoğu kırsalında 9 farklı noktada şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışma Noktaları ve Stratejik Saldırılar

Arap aşiretleri, Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde PKK/YPG’nin kontrol noktalarına ve karargahlarına saldırılar düzenledi.

ABD'nin Rolü ve Alçak Uçuşlar

Daha önce de şiddetli çatışmalara sahne olan Deyrizor'da, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait savaş uçakları, Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde alçak uçuşlar gerçekleştirerek gerginliğe neden oldu.

PKK/YPG'nin İnsan Hakları İhlalleri

PKK/YPG, ABD ordusunun desteğiyle Deyrizor'u işgal ederken, bölgede yaşayan tüm Arapların zorla silah altına alındığı bildirilmektedir. Ayrıca, işgal ettikleri bölgelerde yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlerden mahrum kalmasına yol açıyorlar.

Petrol Kaçakçılığı ve Yerel Halkın Durumu

PKK/YPG, bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettikleri petrolü, Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir elde ediyor. Bu gelirler, örgütün kendi faaliyetlerini finanse etmesinde kullanılırken, bölge halkı yerel hizmetlere ulaşamıyor ve yardımlardan yoksun kalıyor.

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