Deyrizor'da Güvenlik Güçleri Silah Operasyonu Düzenledi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Genel Güvenlik İdaresi'ne bağlı güçler önemli bir silah operasyonuna imza attı. Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından bildirildiğine göre, Deyrizor'un el-Cura ve Tıb el-Cura mahallelerinde devrik Baas rejimi güçleri ile uyuşturucu ve silah kaçakçılarına karşı geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında çok sayıda silah ele geçirildiği belirtiliyor. Bu operasyon, bölgede güvenliği artırma ve kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.