DOLAR
35,96 -0,34%
EURO
36,99 0,51%
ALTIN
3.255,77 -0,94%
BITCOIN
3.534.529,02 -0,47%

Deyrizor'da Güvenlik Güçleri Silah Operasyonu Düzenledi

Deyrizor'da yapılan operasyonda güvenlik güçleri çok sayıda silah ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:17
Deyrizor'da Güvenlik Güçleri Silah Operasyonu Düzenledi

Deyrizor'da Güvenlik Güçleri Silah Operasyonu Düzenledi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Genel Güvenlik İdaresi'ne bağlı güçler önemli bir silah operasyonuna imza attı. Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından bildirildiğine göre, Deyrizor'un el-Cura ve Tıb el-Cura mahallelerinde devrik Baas rejimi güçleri ile uyuşturucu ve silah kaçakçılarına karşı geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında çok sayıda silah ele geçirildiği belirtiliyor. Bu operasyon, bölgede güvenliği artırma ve kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Açıklaması
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Projesi Müjdesi
3
Fatih'te Minibüs Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
4
Ataşehir'de Park Halindeki Araca Ateş Açan 3 Zanlı Yakalandı
5
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Hatay'da Depremzedelerle Buluştu
6
Ege'deki Sismik Hareketlilik Nedeniyle Yunanistan'daki 4 Adada Eğitim Ara Verildi
7
Diyarbakır'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 3 Yaralı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!