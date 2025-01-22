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Deyrizor'da Güvenlik Güçlerinden PKK/YPG'ye Güçlü Mesajlar

Suriye güvenlik güçleri, Deyrizor'da askeri geçit töreni düzenleyerek PKK/YPG'ye karşı kararlılık mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:02
Deyrizor'da Güvenlik Güçlerinden PKK/YPG'ye Güçlü Mesajlar

Deyrizor'da Askeri Gösteri

Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri, PKK/YPG'nin hedef aldığı Deyrizor kent merkezinde zırhlı araçlar ve ağır silahlarla geçit töreni düzenledi. Geçit töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Askeri Operasyon Birimi Komutanı Ebu Velid el-Deyri, "(Kuzeydoğu Suriye) SDG güçleri burada kalmayacak, yakın zamanda Allah'ın izniyle oralara gireceğiz," ifadelerini kullandı.

Güç Gösterisi ve Destek Mesajı

Deyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deyrizor'daki gücümüzü göstermek ve şehir çevresinde güvenlik ile istikrarı sağlamak için askeri geçit töreni düzenledik. Bölgede yumuşak bir yaklaşım sergiledik ve şimdi Allah'ın izniyle gücümüzü göstermeye yöneldik," dedi. Ayrıca halkın kendilerine büyük sevgi gösterdiğini vurguladı.

PKK/YPG'nin Etkisi ve Stratejik Önemi

Deyrizor'da son birkaç yıldır, özellikle Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesi çevresinde İran destekli gruplar yoğun olarak varlık gösteriyor. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridoru sayesinde Deyrizor'un iç kesimlerine erişim sağladı.

Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor topraklarının neredeyse tamamı ABD destekli PKK/YPG'nin kontrolünde bulunurken, il merkezi ve kırsal alanlar devrilen Esed rejimi ile İran destekli grupların elindeydi. Esed'in ordusunun, 6 Aralık 2024'te Deyrizor ilindeki güçlerini çekmesiyle bu bölge terör örgütü PKK/YPG'nın işgaline bırakıldı.

Gelişmeler ve Gelecek Planları

Şam'ın kuşatılması ve Esed iktidarının çökmesi sonrası, rejimi deviren gruplar ve Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı. Deyrizor'da bugünün geçit töreni, bu mücadeledeki kararlılığı ve desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri Deyrizor kent merkezinde ağır silahlarla geçit...

Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri Deyrizor kent merkezinde ağır silahlarla geçit töreni düzenlerken, Askeri Operasyon birimi komutanlarından Ebu Velid el-Deyri, "(Kuzeydoğu Suriye) SDG güçleri burada kalmayacak, yakın zamanda Allah'ın izniyle oralara gireceğiz." ifadesini kullandı. Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin hedefindeki Deyrizor kentinde askeri marşlar eşliğinde geçit töreni düzenledi.

Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri Deyrizor kent merkezinde ağır silahlarla geçit...

Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri Deyrizor kent merkezinde ağır silahlarla geçit töreni düzenlerken, Askeri Operasyon birimi komutanlarından Ebu Velid el-Deyri, "(Kuzeydoğu Suriye) SDG güçleri burada kalmayacak, yakın zamanda Allah'ın izniyle oralara gireceğiz." ifadesini kullandı. Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin hedefindeki Deyrizor kentinde askeri marşlar eşliğinde geçit töreni düzenledi.

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