Deyrizor'da Hava Saldırısı: İran Destekli Gruplar Hedef Alındı

Deyrizor'da Hava Saldırısı Gerçekleşti

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Meyadin ilçesinde, Şam yönetimiyle bağlantılı İran destekli terörist gruplara yönelik bir hava saldırısı düzenlendi. Olay yerinden alınan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen hava araçları, Meyadin ile Keşme-Düveyr köyleri arasındaki yolda İran'a bağlı gruplara ait bir aracı hedef aldı.

Ağır Kaybın Raporu

Saldırı sonucunda 6 silahlı kişi öldürüldü veya yaralandı. Yaralıların Sükkeriye köyündeki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

İran Destekli Grupların Deyrizor'daki Varlığı

Deyrizor, Suriye-Irak sınırında stratejik bir konumda bulunuyor ve İran'ın Lübnan ile kara bağlantısını sağlamaktadır. 2017 yılında DEAŞ’ın bölgeden çekilmesinin ardından, İran destekli gruplar ve Rusya’nın yardımı ile Şam yönetimi bölgedeki kontrolü ele geçirmiştir.

Deyrizor, Sünni Arap nüfusa ev sahipliği yaparken, burada birçok ulustan gelen grup yoğun bir şekilde faaliyet göstermektedir. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli bu grupları komuta etmektedir. Ayrıca, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeler, ABD destekli PKK/YPG terör örgütünün kontrolündedir.