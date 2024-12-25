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Deyrizor'da İki Yakayı Ayıran Harabe Köprülerin Durumu

Deyrizor'daki yıkık köprüler, bölgedeki izolasyonu artırıyor. Yerel halkın durumu giderek zorlaşıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:24
Deyrizor'da İki Yakayı Ayıran Harabe Köprülerin Durumu

Deyrizor'daki Yıkık Köprüler ve Geçitler

Anadolu Ajansı'nın Deyrizor'daki görüntüleri, bölgenin durumunu gözler önüne serdi. Yıkılan köprüler ve geçitler, halkın hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yerel Halkın Açıklamaları

Deyrizorlu Vesim el-Ahmed, durumu şu sözlerle aktardı: "Deyrizor'un iki yakası birbirinden tamamen izole edildi. Bu olaylar yıllar önce oldu fakat etkileri hala sürüyor." Bu açıklama, bölgedeki durumun ne denli kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

İzolasyonun ve yıkımın yarattığı sorunlar, Deyrizor halkının yaşam standartlarını yükseltme çabalarını zorlaştırıyor. Geçmişteki olayların etkileri, günlük yaşamda kendi kendini göstermeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, rejim güçlerinin saldırılarıyla yerle bir olan Deyrizor şehrinde...

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, rejim güçlerinin saldırılarıyla yerle bir olan Deyrizor şehrinde, Fırat Nehri'nin doğu yakasıyla batısını birbirine bağlayan önemli köprü ve geçitlerdeki yıkımı görüntüledi. Rejim güçleri ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince farklı zamanlarda düzenlenen hava saldırıları ve topçu atışları sonucu şehirdeki bina, köprü ve geçitler tamamen harabeye döndü.

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, rejim güçlerinin saldırılarıyla yerle bir olan Deyrizor şehrinde...

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, rejim güçlerinin saldırılarıyla yerle bir olan Deyrizor şehrinde, Fırat Nehri'nin doğu yakasıyla batısını birbirine bağlayan önemli köprü ve geçitlerdeki yıkımı görüntüledi. Rejim güçleri ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince farklı zamanlarda düzenlenen hava saldırıları ve topçu atışları sonucu şehirdeki bina, köprü ve geçitler tamamen harabeye döndü.

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