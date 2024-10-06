Deyrizor'da Hava Saldırıları Gerçekleşti

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde, bilinmeyen hava araçları tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları, İran destekli gruplara ait askeri noktalara yöneltildi.

Saldırının Detayları

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırılar gece vakti, Deyrizor kent merkezindeki Ayyaş munitions depolarına yapıldı. Patlamaların etkisiyle çevrede büyük bir gürültü duyuldu. Beşşar Esed Rejimi Suskun

Bu saldırıya ilişkin olarak Beşşar Esed rejiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Saldırının, sonrasında meydana gelen patlamalar kentte paniğe yol açtı.

Önceki Olaylar

Deyrizor'un Fırat Nehri'nin batı kıyısında bulunan Haşşam ve Murat köylerinde konuşlanan İran destekli gruplar, daha önce 4 Ekim 2024 tarihinde ABD güçlerinin bulunduğu Koniko Gaz Tesisi'ne roketli saldırı gerçekleştirmek istemişti.

Bölgedeki Durum

Deyrizor kent merkezi, Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar uzanan alanda, İran destekli grupların etkisinin yoğun olduğu bilinmektedir. Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklar ise ABD destekli PKK/YPG tarafından işgal altındadır. Deyrizor il merkezi ve çevresindeki kırsal alanlar ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli unsurlar tarafından kontrol edilmektedir.