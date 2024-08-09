Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Deyrizor'da İran Destekli Grupların Saldırısında 11 Sivil Hayatını Kaybetti

Deyrizor'da İran destekli grupların düzenlediği saldırıda 11 sivil, 6'sı çocuk olmak üzere hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:59
Deyrizor'da İran Destekli Grupların Saldırısında 11 Sivil Hayatını Kaybetti

Deyrizor'da Sivil Kayıplar

Suriye'nin doğu bölgesinde yer alan Deyrizor ilinde, Beşşar Esed yönetimine bağlı kuvvetler bünyesinde faaliyet gösteren İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğusuna bir saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda Yaşamını Yitirenler

Yerli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Muhsan ilçesinde konuşlanmış İran destekli gruplar, karadan karaya atış yapan silahlarla Dhele köyünü hedef aldı. Bu saldırı sonucunda, 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 11 sivil hayatını kaybetti. Aynı zamanda, 5 kişi de yaralandı.

Cenaze Törenine Yönelik İkinci Saldırı

İran destekli grupların, hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenini de hedef aldığı bildirildi. Ancak bu ikinci saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtiliyor.

Çatışmaların Devamı

Fırat Nehri'nin batısında konuşlanmış olan İran destekli gruplar ile Fırat Nehri'nin doğusunu kontrol eden PKK/YPG teröristleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaktadır. Bu durum, bölgedeki gerginliği artırmakta ve sivil halk üzerindeki etkilerini derinleştirmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek