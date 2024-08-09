Deyrizor'da İran Destekli Grupların Saldırısında 11 Sivil Hayatını Kaybetti

Deyrizor'da Sivil Kayıplar

Suriye'nin doğu bölgesinde yer alan Deyrizor ilinde, Beşşar Esed yönetimine bağlı kuvvetler bünyesinde faaliyet gösteren İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğusuna bir saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda Yaşamını Yitirenler

Yerli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Muhsan ilçesinde konuşlanmış İran destekli gruplar, karadan karaya atış yapan silahlarla Dhele köyünü hedef aldı. Bu saldırı sonucunda, 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 11 sivil hayatını kaybetti. Aynı zamanda, 5 kişi de yaralandı.

Cenaze Törenine Yönelik İkinci Saldırı

İran destekli grupların, hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenini de hedef aldığı bildirildi. Ancak bu ikinci saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtiliyor.

Çatışmaların Devamı

Fırat Nehri'nin batısında konuşlanmış olan İran destekli gruplar ile Fırat Nehri'nin doğusunu kontrol eden PKK/YPG teröristleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaktadır. Bu durum, bölgedeki gerginliği artırmakta ve sivil halk üzerindeki etkilerini derinleştirmektedir.