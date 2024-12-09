Deyrizor'da PKK/YPG Saldırısı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Deyrizor'daki Terör Saldırısı Korkunç Sonuçlar Doğurdu

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor il merkezini yeniden ele geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği saldırıda 10 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. 27 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmaların ardından, Arap aşiretleri tarafından kenti terk eden teröristler, yeniden saldırı düzenledi.

Saldırı sırasında, PKK/YPG'li teröristlerin cami minaresinden sivillere ateş açtığı ve saldırı anını kaydeden bazı vatandaşların sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, kanlar içinde kalan sivillerin yer aldığı görüldü.

Deyrizor'un Stratejik Önemi

Deyrizor, Suriye'deki çatışmaların yoğunlaştığı bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Şam yönetiminin zayıflaması sonrası, Deyrizor il merkezi ve çevresinde Arap aşiretleri ve diğer gruplar, PKK/YPG'yi kenti terk etmeye zorladı. Bu durum, İran destekli grupların bölgede etkinliğini artırırken, Deyrizor toprakları büyük ölçüde ABD destekli PKK/YPG'nin kontrolündeydi.

Deyrizor merkezinin ve çevresinin kontrolü, Esed rejimi ve İran destekli gruplar tarafından sürdürülmekte. Elbukemal ilçesi üzerinden sağlanan ikmal koridorlarıyla birlikte, İran Devrim Muhafızları'nın bölgedeki etkisi artmakta.

Suriye'deki Çatışmaların Seyri

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmalar, özellikle Beşşar Esed güçleri ile karşıt gruplar arasındaki gerilimi tırmandırdı. 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli şehirlerde çatışmalarda üstünlük sağlandı.

Halk destekli grupların 7 Aralık'ta Şam'a girmeye başlamasıyla birlikte, Esed rejimi birkaç gün içinde büyük bir çöküş yaşadı ve başkentten kaçmak zorunda kaldı. Aralık ayında, Suriye Milli Ordusu da gerçekleştirdiği Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardı.