Deyrizor'da PKK/YPG ve Rejim Güçleri Arasında Şiddetli Çatışmalar Yaşandı

Deyrizor'da Çatışmalar Tırmandı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, rejim güçleri ile PKK/YPG terör örgütü arasında çatışmalar patlak verdi. Özellikle Fırat Nehri çevresinde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerilimi arttırdı.

Çatışmaların Merkezinde Fırat Nehri

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çatışmalar Deyrizor'un güneydoğusunda bulunan Şuheyl ve Bukrus beldeleri arasında yoğunlaştı. Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplardan oluşan rejim güçleri, PKK/YPG'nin kontrolündeki Kişkiyye, Ebu Hamam, Sabha ve Dhele beldelerine karadan karaya yapılan atışlarla saldırılar düzenledi.

PKK/YPG'den Karşı Saldırı

PKK/YPG de buna karşı, rejim güçlerinin bulunduğu Muhasan ilçesine saldırılarda bulundu. Çatışmalar sırasında birçok aile zorunlu olarak yerinden edildi.

Arap Aşiretleri ve Kısa Süreli Çatışmalar

Ayrıca, PKK/YPG tarafından baskı altına alınan Arap aşiretleri ile ABD destekli PKK/YPG arasında Şuheyl ve Busayra ilçelerinde kısa süreli çatışmalar da meydana geldi.

Sivil Yaralılar ve Hastanelere Sevk

Gece boyunca devam eden çatışmalar sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan rejim ordusu ile doğusunda işgalci konumundaki PKK/YPG’li teröristler arasında zaman zaman gerilim ve çatışmalar yaşanmaktadır.