Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Deyrizor'da PKK/YPG ve Rejim Güçleri Arasında Şiddetli Çatışmalar Yaşandı

Deyrizor'da PKK/YPG teröristleri ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi, sivil yaralılar var.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:04
Deyrizor'da PKK/YPG ve Rejim Güçleri Arasında Şiddetli Çatışmalar Yaşandı

Deyrizor'da Çatışmalar Tırmandı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, rejim güçleri ile PKK/YPG terör örgütü arasında çatışmalar patlak verdi. Özellikle Fırat Nehri çevresinde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerilimi arttırdı.

Çatışmaların Merkezinde Fırat Nehri

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çatışmalar Deyrizor'un güneydoğusunda bulunan Şuheyl ve Bukrus beldeleri arasında yoğunlaştı. Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplardan oluşan rejim güçleri, PKK/YPG'nin kontrolündeki Kişkiyye, Ebu Hamam, Sabha ve Dhele beldelerine karadan karaya yapılan atışlarla saldırılar düzenledi.

PKK/YPG'den Karşı Saldırı

PKK/YPG de buna karşı, rejim güçlerinin bulunduğu Muhasan ilçesine saldırılarda bulundu. Çatışmalar sırasında birçok aile zorunlu olarak yerinden edildi.

Arap Aşiretleri ve Kısa Süreli Çatışmalar

Ayrıca, PKK/YPG tarafından baskı altına alınan Arap aşiretleri ile ABD destekli PKK/YPG arasında Şuheyl ve Busayra ilçelerinde kısa süreli çatışmalar da meydana geldi.

Sivil Yaralılar ve Hastanelere Sevk

Gece boyunca devam eden çatışmalar sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan rejim ordusu ile doğusunda işgalci konumundaki PKK/YPG’li teröristler arasında zaman zaman gerilim ve çatışmalar yaşanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye eri alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti