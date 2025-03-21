Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Taraflı Ceza' İddiasına Yanıt

DMM, RTÜK'ten kanallara taraflı ceza verildiği iddialarını yalanladı ve asılsız haberlerle manipülasyona dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 20:03
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Taraflı Ceza' İddiasına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddialarını yalanladı. DMM, bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını duyurdu.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde bazı medya kuruluşlarının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin (c) bendine aykırı yayınlar yaptığının tespit edildiği ifade edildi. Bu tür yayınların kamuoyunu yanıltıcı, adli makamları baskı altına almaya yönelik ifadeler içerdiği vurgulandı.

DMM'nin açıklamasında, söz konusu yayınlarda halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek, hedef alan küçük düşürücü ve aşağılayıcı içeriklere yer verildiği, ayrıca vatandaşların sokağa davet edildiği ve bu durumun milli güvenlik ile kamu düzenini tehdit ettiği kaydedildi. Bu nedenlerle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gerekli idari yaptırımları uygulama kararı aldı.

Genç Protestocu İddiasına Cevap

DMM, "Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü" ifadesinin de yanlış olduğunu belirtti. Ülkemizdeki bazı izinsiz gösterilerde polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden bir göstericinin olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, izinsiz gösterilerde 53 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya ayrıca, gösterilerde 16 polis memurunun yaralandığını ve devam eden yolsuzluk ile terör soruşturmalarında gözaltına alınanların ifade işlemlerinin sürdüğünü hatırlattı. Bu bağlamda, uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Gazze'de Zorunlu Tahliye Emri Yayınladı
2
Ağrı Valisi Mustafa Koç, Muhtarlarla İftarda Buluştu
3
Genç Fenerbahçeliler'in Tribün Lideri Cem Gölbaşı ve 4 Sanığa Tahliye Kararı
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yaptı
5
Bakan Göktaş, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Ailesini Ziyaret Etti
6
Bursa'da İtfaiye Eri Burak Dağtekin İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek