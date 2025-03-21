Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Taraflı Ceza' İddiasına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddialarını yalanladı. DMM, bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını duyurdu.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde bazı medya kuruluşlarının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin (c) bendine aykırı yayınlar yaptığının tespit edildiği ifade edildi. Bu tür yayınların kamuoyunu yanıltıcı, adli makamları baskı altına almaya yönelik ifadeler içerdiği vurgulandı.

DMM'nin açıklamasında, söz konusu yayınlarda halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek, hedef alan küçük düşürücü ve aşağılayıcı içeriklere yer verildiği, ayrıca vatandaşların sokağa davet edildiği ve bu durumun milli güvenlik ile kamu düzenini tehdit ettiği kaydedildi. Bu nedenlerle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gerekli idari yaptırımları uygulama kararı aldı.

Genç Protestocu İddiasına Cevap

DMM, "Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü" ifadesinin de yanlış olduğunu belirtti. Ülkemizdeki bazı izinsiz gösterilerde polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden bir göstericinin olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, izinsiz gösterilerde 53 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya ayrıca, gösterilerde 16 polis memurunun yaralandığını ve devam eden yolsuzluk ile terör soruşturmalarında gözaltına alınanların ifade işlemlerinin sürdüğünü hatırlattı. Bu bağlamda, uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.