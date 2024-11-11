Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Türkiye-İsrail Ticari İlişkileri Durduruldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada dolaşan 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Açıklamada, Türkiye'nin İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinde tamamen durdurduğu hatırlatıldı. Bu tarihten bu yana Türkiye'den İsrail'e yönelik herhangi bir gümrük beyannamesinin de bulunmadığı vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, 'TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı' iddiasının da asılsız olduğu belirtildi. TÜİK verilerinin, Mayıs 2024'e kadar olan ticaret dönemine ait olduğu ve bu tarihten sonra İsrail ile hiçbir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.