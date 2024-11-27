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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Yabancı Uyruklular Polise Alınıyor' İddiasını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:47
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Yabancı Uyruklular Polise Alınıyor' İddiasını Yalanladı

Türkiye'de Yabancı Uyrukluların Polis Olabileceği İddiaları Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında yayılan "Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı" iddialarının kesinlikle doğru olmadığını açıkladı.

Polis Olma Şartları

Açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen polis olma şartlarının ilk maddesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu belirtildi. Bu durum, yabancı uyrukluların Türkiye'de polis olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Eğitim Protokolleri

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ayrıca uluslararası ikili anlaşmalar ve güvenlik işbirliği protokolleri çerçevesinde, yabancı uyruklu öğrencilerin Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi (İGF) ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) gibi kurumlarda eğitim aldıklarını ifade etti. Eğitim sonunda bu öğrencilerin, ülkelerine geri döndükleri aktarıldı.

Kamuoyuna yönelik manipülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu tür asılsız iddiaların toplumu provoke etmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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