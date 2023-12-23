DHKP-C üyesi Meliha Aktaş Sarıyer'de ele geçirildi

MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda DHKP-C üyesi olma suçu ile aranan Meliha Aktaş yakalandı. Polis ekipleri tarafından İstanbul Sarıyer'de yakalanan terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş 9 yıllık hapis cezası bulunan Meliha Aktaş çıkarıldığı mahkemede tutuklanma kararı verilerek cezaevine gönderildi.