DHKP-C üyesi Meliha Aktaş Sarıyer'de ele geçirildi

DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Meliha Aktaş Sarıyer'de yakalandı. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen Aktaş çıkarıldığı mahkemede tutuklanma kararı ile cezaevine gönderildi.

DHKP-C üyesi Meliha Aktaş Sarıyer'de ele geçirildi
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MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda DHKP-C üyesi olma suçu ile aranan Meliha Aktaş yakalandı. Polis ekipleri tarafından İstanbul Sarıyer'de yakalanan terör örgütü üyesi gözaltına alındı. 

Hakkında kesinleşmiş 9 yıllık hapis cezası bulunan Meliha Aktaş çıkarıldığı mahkemede tutuklanma kararı verilerek cezaevine gönderildi.

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