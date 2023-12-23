DHKP-C üyesi Meliha Aktaş Sarıyer'de ele geçirildi
DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Meliha Aktaş Sarıyer'de yakalandı. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen Aktaş çıkarıldığı mahkemede tutuklanma kararı ile cezaevine gönderildi.
MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda DHKP-C üyesi olma suçu ile aranan Meliha Aktaş yakalandı. Polis ekipleri tarafından İstanbul Sarıyer'de yakalanan terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş 9 yıllık hapis cezası bulunan Meliha Aktaş çıkarıldığı mahkemede tutuklanma kararı verilerek cezaevine gönderildi.