DHKP/C'ye Belediyelerden Finans İddiası: 25 Sanığın Yargılaması Sürüyor

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 13'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına gizli tanık C.B.'nin ifadeleriyle devam edildi. Duruşma 3 gündür sürüyor; 13 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Gizli tanık C.B.'nin beyanları

Gizli tanık C.B., eski Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem hakkında, Erdem ile Sivas Kangal Dernekler Başkanı olduğu dönemde tanıştığını ve ziyaret ettiğini söyledi. C.B. Erdem için 'Kendisine para karşılığında konser biletleri verdik. Kendisi talimat verdi, kazak verdik, çocuk kazağıydı. 2-3 tane işçi vardı, onlara maaş verdik, kalanını örgüte aktardık.' dedi.

Bu beyana karşı söz verilen Erdem, C.B.'yi tanımadığını ve iddiaları kabul etmediğini belirtti.

Gizli tanık C.B., eski Maltepe Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz hakkında ise 'Kendisiyle 2016'da görüştüm. İlk başta Maltepe Belediye Başkanıyla görüşüldü, ben bizzat katıldım. Görüşmemi özel kalem sağladı. Belediye başkanıyla görüştükten sonra bizi Sinan Çetiz'e gönderdiler o da bize miktarı ayarlayacağını söyledi. O zamanın parasıyla 300 bin lira aldım. İki kere para aldık biri kendisi üzerinden oldu.' ifadelerini kullandı. Çetiz de C.B.'yi tanımadığını, iddiaları reddettiğini söyledi.

İddianame ve soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede; Berk E, Ceyhun B, Mesut Y, Uğur Berk H. ile S.G. mahlaslı gizli tanığın beyanlarına yer verilerek, 2014'te İKOM (İhtiyaç Komitesi) isimli bir yapılanmanın kurulduğu, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasa dışı kumarhaneler ve örgüte müzahir mahallelerdeki esnaftan kaynak sağlandığı kaydedildi.

İddianamede, belediyelere örgütün güdümünde yayın yapan dergilerin gönderildiği, belediyelerin etkinliklere katılacak şahısları taşımak için araç sağladığı, örgütün işlettiği Kazova Tekstil adlı işletmeden kazak ve tişörtlerin belediyeler tarafından piyasa fiyatının üzerinde alındığı yönündeki iddialar aktarılıyor.

Ayrıca iddianamede, sanıkların görev yaptıkları dönemde DHKP/C ile ters düşmemek ve örgütü finanse etmek amacıyla irtibat kurup para transferi yaptıkları iddiası yer alıyor.

Şükrü Genç ve diğer iddialar

İddianamede eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında, görev döneminde örgüte aktarılan çok sayıda para hareketinden haberdar olmamasının olağan akışa uygun olmadığı ve örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı iddia ediliyor. Ayrıca eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı sanık Melih Morsümbül'ün teslim olurken cep telefonunu kurulum ayarlarına getirerek veri kopyalamayı engellediği belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Fatma Varıcı, İhsan Bulut, İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci, Nihat Özbey ve Sunay Yıldız için 'terörizme finansman sağlamak' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer sanıklar arasında adı geçen Abdullah Der, Hayri İnönü, Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız, Mehrali Seçme, Haydar Battal, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık, Haydar Özgül, İsmail Erdem, Kalender Özdemir, Mahmut Serdar Kızılay, Melih Morsümbül, Orhan Beğenmiş, Sinan Çetiz, Şükrü Genç ve Zafer Eskiköy'ün ise 'terörizme finansman sağlamak' suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mahkeme kararları

Mahkeme heyeti ara kararında, 13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bazı tanıklar ve gizli tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.