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DİAYDER Üyelerine Yönelik Terör Davasında Cezalar Açıklandı

İstanbul'daki DİAYDER terör davasında sanıklara hapis cezası verildi, bazı sanıklar beraat etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:16
DİAYDER Üyelerine Yönelik Terör Davasında Cezalar Açıklandı

DİAYDER Üyeleri için Hapis Cezası Verildi

Mahkeme, Ekrem Baran, Rıza Oğur ve Mehmet Emin Aslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası kararını açıkladı.

İstanbul'daki Terör Davası

Terör örgütü PKK ile bağları olduğu öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkında yürütülen soruşturmanın ardından, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının da bulunduğu 23 sanık, mahkeme karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talep etti.

Mahkeme Kararları

Duruşmada, mahkeme başkanı, kararını açıklamadan önce sanıklara son sözlerini sordu. Beraat talep eden tutuksuz sanıklar arasında söz verilenler de oldu.

Mahkeme heyeti, Ali Fuat Hatip, Aydın Ayhan, Fahrettin Ülgün, Hafit Tunç, İbrahim Şek, Nasri Tonğuç, Nezir Erdemci, Nur Mehmet Işık ve Mehmet Şimşek gibi sanıklara da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar Sefa Mehmetoğlu ve Mehmet İnan, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, Fevzi Barış ve Lütfi Büyükefe de aynı maddeden aynı ceza ile sonuçlandılar.

Beraat Eden Sanıklar

Mahkeme, sanıklar Halil Bulut ve Hasan Karahan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat kararı verdi. Ayrıca İbrahim Yalın, Abdulhadi Öztekin, Ali Demir ve Mehmet Nas gibi kişilerin de örgüte bilerek yardım ettikleri yönünde kesin delil bulunmadığı için beraatlerine hükmedildi.

Sanık Enver Karabey ise 13 Haziran'da hayatını kaybettiği için hakkında açılan davanın düşmesine karar verildi.

İddianamenin İçeriği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan detaylı iddianamede, DİAYDER'in PKK'nın KCK sözleşmesi kapsamında "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" adı altında örgütlendiği, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda alternatif bir "Kürt Diyanet İşleri" olarak işlev gördüğü ifade edildi.

İddianamede, derneğin, KCK'nın kırsal bölgelerdeki etkililiğini artırmak adına ailelere yardım kartlarının ulaştırıldığına da yer verildi. İBB tarafından verilen market yardım kartlarının da bu kişilere dağıtıldığı tespit edildi.

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