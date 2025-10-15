DİB ve TDV Yayınları Frankfurt Kitap Fuarı'nda

DİB, TDV, Ditibverlag ve İSAM, 77'nci Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin İslam kültürü ve düşünce birikimini uluslararası alanda tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:33
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınları, Ditibverlag ve İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), dünyanın en büyük kitap etkinliklerinden biri olan Frankfurt Kitap Fuarında Türkiye'nin zengin düşünce ve kültür birikimini uluslararası okuyucularla buluşturuyor.

Katılımın amacı ve önemi

TDV tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre fuar, Almanya'nın Frankfurt kentinde bu yıl 77'nci kez düzenleniyor. Kurumlar, bu yıl 4'üncü kez uluslararası yayıncılık çevreleriyle bir araya gelerek ortak tanıtım faaliyetleri yürütüyor.

Fuara ortak katılımın, İslam kültür ve düşüncesinin doğru ve güvenilir kaynaklarla uluslararası alana taşınması vizyonunun somut örneği olduğuna dikkat çekiliyor.

Etkinlik ve hedefler

Kurumlar, 19 Ekim'e kadar sürecek fuarda Türkçe ve farklı dillere çevrilmiş eserlerini sergileyerek yayınlarını tanıtacak. Özellikle Müslüman yayıncılar, yazarlar ve çizerlerle buluşma, yeni telif anlaşmaları yapma ve uluslararası yayıncılıkta iş birliği zeminleri oluşturma hedefleniyor.

Fuarda yer alan diğer yayıncılar, ajanslar, yazarlar ve kültür kurumlarıyla yapılacak görüşmelerin, fikir ve kültür alışverişini güçlendirerek uluslararası iletişimi artırması bekleniyor.

