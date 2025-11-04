Dicle’de Kızılay Haftası: Anaokulunda Etkinlik ve Hediye Dağıtımı

Dicle’de Kızılay Haftası Etkinliği Gerçekleşti
Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Dicle İlçe Başkanlığı, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında ilçedeki anaokulunu ziyaret etti. Gerçekleşen etkinlikte minik öğrencilerle bir araya gelinerek Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Etkinliğe Katılım ve İçerik
Etkinliğe Türk Kızılayı Dicle İlçe Başkanı Mehmet Hanefi Akalp ve ekibi katıldı. Dicle Anaokulunda düzenlenen programda, öğrencilere Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü faaliyetler anlatıldı.
Etkinlik kapsamında öğrencilere, Türk Kızılayı Dicle İlçe Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik, Kızılay’ın toplum bilincini genç yaşta artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi.
