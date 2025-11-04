Dicle’de Kızılay Haftası: Anaokulunda Etkinlik ve Hediye Dağıtımı

Türk Kızılayı Dicle İlçe Başkanlığı, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası'nda Dicle Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilere Kızılay çalışmaları hakkında bilgi verip hediyeler dağıttı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:34
Dicle’de Kızılay Haftası Etkinliği Gerçekleşti

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Dicle İlçe Başkanlığı, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında ilçedeki anaokulunu ziyaret etti. Gerçekleşen etkinlikte minik öğrencilerle bir araya gelinerek Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe Katılım ve İçerik

Etkinliğe Türk Kızılayı Dicle İlçe Başkanı Mehmet Hanefi Akalp ve ekibi katıldı. Dicle Anaokulunda düzenlenen programda, öğrencilere Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü faaliyetler anlatıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere, Türk Kızılayı Dicle İlçe Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik, Kızılay’ın toplum bilincini genç yaşta artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi.

