Dicle Elektrik, 16 Bin 54 Elektrik Panosunun Kapı ve Kilidini Yeniledi

Dicle Elektrik’ten Panolar için Yenilik

Dicle Elektrik, geçen yıl elektrik dağıtım bölgelerinde bulunan 16 bin 54 elektrik panosunun kapı ve kilidini yeniledi. Bu önemli güncelleme, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Bakım ve Onarım Süreçleri

Şirket, 2022 yılında 60 bin 730 panonun kontrolünü gerçekleştirdiğini ve bu süreçte tüm eksikliklerin giderildiğini duyurdu. Ancak, yetkisiz müdahaleler sonucu bazı panoların kapaklarının yeniden kırıldığı belirtildi.

Güvenlik Uyarıları

Açıklamalarda, elektrik panolarına yapılan müdahalelerin ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi. Panolar, abonelere güvenli elektrik sağlamak için yerel yönetimlerin belirlediği alanlara kurulmuştur. Ancak şalter kaldırma, kaçak kullanım veya sayaç müdahale gibi nedenlerle birçok panoya yetkisiz kişilerce zarar verilmektedir.

2024 yılı itibarıyla, toplam 16 bin 54 panonun kırılan kilit ve kapıları yenilendi. Panoların üzerinde bulunan 'ölüm tehlikesi' uyarıları, vatandaşlar için dikkat edilmesi gereken kritik bir nokta olarak vurgulandı.

Vatandaşlara Çağrı

Dicle Elektrik, vatandaşlardan panolara sahip çıkmalarını ve herhangi bir sorunla karşılaştıklarında 7/24 hizmet veren Alo 186 Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini talep etti. Ekibin, bildirimi aldıktan sonra en kısa sürede gerekli müdahaleyi yapacağı açıklandı.

Ayrıca, dağıtım şebekesinin kamu malı olduğu vurgulanarak, bu malzemelere zarar veren kişiler hakkında kamu malına zarar vermekten suç duyurusunda bulunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Dicle Elektrik, geçen yıl elektrik dağıtım bölgelerindeki 16 bin 54 elektrik panosunun kapı ve kilidini yenilediklerini bildirdi.

Dicle Elektrik, geçen yıl elektrik dağıtım bölgelerindeki 16 bin 54 elektrik panosunun kapı ve kilidini yenilediklerini bildirdi.