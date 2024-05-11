Dicle elektrik çalışanlarına Mardin'de saldırı: Şebeke yatırımları engelleniyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Dicle Elektrik'e bağlı çalışanlar, şebeke yenileme çalışmaları kapsamında engelleme ve saldırılarla karşılaştı. Şirket yetkilileri, yapılan açıklamada şebeke yatırımlarının gerçekleştirilmesini zorlaştıran durumların yaşandığına dikkat çekti.



Nusaybin'in Kışla Mahallesi'nde gerçekleştirilen 1 milyar liraya yakın yatırım çalışmalarında, özellikle site içlerinde yeni hatların evlere ulaştırılması için yapılan çalışmaların engellendiği belirtildi. Şirket yetkilileri, bazı sitelerde çalışmaların tamamlandığını ancak engellerin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Şerif Başak-3 Sitesi'nde yaşanan arbede sonucu çalışmaların durdurulduğu ve mahkeme kararı ile yatırımın askıya alındığı bilgisi verildi. Benzer şekilde, Yeni Turan Mahallesi'nde bir vatandaşın fiziksel şiddeti sonucu bir ekip üyesinin saldırıya uğradığı ifade edildi.

Şirket yetkilileri, saldırıların sadece çalışmaları engellemekle kalmadığını, aynı zamanda sosyal medya ve basın aracılığıyla da algı oluşturulduğunu dile getirdi. Ayrıca, engellenen sitelerdeki yüksek kaçak elektrik kullanımı ve bunun Türkiye'ye yansıyan maliyetine de vurgu yapıldı.