Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,22 -0,11%
EURO
34,93 0,17%
ALTIN
2.432,72 0,51%

Dicle elektrik çalışanlarına Mardin'de saldırı: Şebeke yatırımları engelleniyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Dicle Elektrik çalışanları, yatırım çalışmaları sırasında bazı site sakinleri tarafından engellendi.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 17:27
Dicle elektrik çalışanlarına Mardin'de saldırı: Şebeke yatırımları engelleniyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Dicle Elektrik'e bağlı çalışanlar, şebeke yenileme çalışmaları kapsamında engelleme ve saldırılarla karşılaştı. Şirket yetkilileri, yapılan açıklamada şebeke yatırımlarının gerçekleştirilmesini zorlaştıran durumların yaşandığına dikkat çekti.

Nusaybin'in Kışla Mahallesi'nde gerçekleştirilen 1 milyar liraya yakın yatırım çalışmalarında, özellikle site içlerinde yeni hatların evlere ulaştırılması için yapılan çalışmaların engellendiği belirtildi. Şirket yetkilileri, bazı sitelerde çalışmaların tamamlandığını ancak engellerin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Şerif Başak-3 Sitesi'nde yaşanan arbede sonucu çalışmaların durdurulduğu ve mahkeme kararı ile yatırımın askıya alındığı bilgisi verildi. Benzer şekilde, Yeni Turan Mahallesi'nde bir vatandaşın fiziksel şiddeti sonucu bir ekip üyesinin saldırıya uğradığı ifade edildi.

Şirket yetkilileri, saldırıların sadece çalışmaları engellemekle kalmadığını, aynı zamanda sosyal medya ve basın aracılığıyla da algı oluşturulduğunu dile getirdi. Ayrıca, engellenen sitelerdeki yüksek kaçak elektrik kullanımı ve bunun Türkiye'ye yansıyan maliyetine de vurgu yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yargı’nın son bölümünde beklenmedik olaylar patlayacak! İzleyici fragmandan sonra yorumlara boğdu

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

Konut alımlarında fırtına öncesi sessizlik başladı: 3 banka faiz indirimi ile hayalleri gerçekleştiriyor

Vatandaşa araç sattıracak zam kapıya dayandı! Tüm yaz arabalar kapı önünde yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Yargı’nın son bölümünde beklenmedik olaylar patlayacak! İzleyici fragmandan sonra yorumlara boğdu

Vatandaşa araç sattıracak zam kapıya dayandı! Tüm yaz arabalar kapı önünde yatacak

Vatandaş o gün kuyumcuları akın edecek! Tüm altın fiyatları bir anda düşecek

Mayıs’ta emeklilerin cüzdanı dolup taşacak! Çifte promosyona imza atıldı

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

Gram altın biriktirenlere gemileri yaktıracak uyarı! Uzman isim piyasacıları uyardı

Konut alımlarında fırtına öncesi sessizlik başladı: 3 banka faiz indirimi ile hayalleri gerçekleştiriyor

Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

Tüm zamları bilmişti! 'Emekli Temmuz zammı hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

Anneler günü kampanyası bekleyen başvursun! 3 dakikada annenize bedavaya hediye alacaksınız