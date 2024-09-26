Dicle Elektrik'e Silahlı Saldırı: İki Çalışana Açık Ateş

Dicle Elektrik Çalışanlarına Silahlı Saldırı

Dicle Elektrik, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kaçak elektrik kontrolü için görevde bulunan iki çalışanının, uzun namlulu silah ile saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırgan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre, ekipler Arıklı Mahallesi'nde abonesiz bir trafo tespit etti. Ekipler, inceleme yapmak için bölgeye gittiğinde, İ.Ü. adıyla anılan şahsın, elektrik kontrolü yapan çalışanlara tepki gösterdiği belirtildi.

Ekipler, şahsın öfkeli tavırları üzerine araçlarına binerek bölgeden ayrılmaya çalışırken, İ.Ü.'nün elinde uzun namlulu bir silahla evinden çıkarak ekiplere ateş açtığı ifade edildi. Neyse ki, ekipler olay yerinden hızla uzaklaşarak yara almadan kurtulmayı başardı.

Kaçak Trafo ve Ceza İşlemleri

Saldırının meydana geldiği Arıklı Mahallesi'nde tespit edilen kaçak trafo, 160 kVA güç kapasitesine sahip. Bu güç, yaklaşık 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Olay sonrasında ekipler, İ.Ü. hakkında resmi şikayette bulundu. Jandarma, İ.Ü.’yü ruhsatsız silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.