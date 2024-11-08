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Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektrik Kullanımına Karşı Suç Duyurusu

Dicle Elektrik, 63 abone hakkında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Kaçak bağlantının zararı 1.2 milyar lira.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:09
Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektrik Kullanımına Karşı Suç Duyurusu

Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektrik Suç Duyurusu

Dicle Elektrik, yer altı kablolarını kullanarak kaçak elektrik bağlantısı yaptığı tespit edilen 63 abone hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan açıklamada, bu bağlantıların 23 farklı lokasyonda belirlendiği ifade edildi.

Kaçak Kullanımın Tespit Edilmesi

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, son üç ay içinde yer altı kablolarından kaçak bağlantı yapıldığı saptanan abonelerin sayısının 63 olduğu bildirildi. Bu durumun, Dicle Elektrik'e 1.2 milyar lira zarar verdiği açıklandı.

Yasal Sürecin Başlatılması

Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanan aboneler hakkında "kamu malına zarar vermek" ve "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Çatır'ın Açıklamaları

Rıdvan Çatır, kaçak kullanım vakalarının çoğunun Cizre'de, bazı kısımlarının ise Silopi'de tespit edildiğini belirterek, "Yalnızca şebekeye fiziki olarak verilen zarar yaklaşık 1.2 milyar lira. Bu durum kamu malına ciddi bir zarar veriyor ve diğer abonelerin elektrik almasını engelliyor," dedi.

Halkı Bilinçlendirme Çabaları

Çatır ayrıca, bu tür kaçak elektrik kullanımının yaratabileceği tehlikeleri önlemek adına aboneleri dikkatli olmaya ve bu tür girişimlerde bulunmamaya çağırdı. Ekipler, gerekli müdahale işlemlerini yaparak tüm kaçak bağlantıları iptal etti ve konu hakkında idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Dicle Elektrik, 23 ayrı lokasyonda yer altı kablolarından kaçak bağlantı yaptığı iddiasıyla 63...

Dicle Elektrik, 23 ayrı lokasyonda yer altı kablolarından kaçak bağlantı yaptığı iddiasıyla 63 abone hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dicle Elektrik, 23 ayrı lokasyonda yer altı kablolarından kaçak bağlantı yaptığı iddiasıyla 63...

Dicle Elektrik, 23 ayrı lokasyonda yer altı kablolarından kaçak bağlantı yaptığı iddiasıyla 63 abone hakkında suç duyurusunda bulundu.

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