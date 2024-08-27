Dicle Elektrik'ten Kaybolan Narin İçin Seferberlik

Dicle Elektrik, Narin Güran'ın Arama Çalışmalarına Destek Veriyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için birçok gönüllü seferber oldu. Dicle Elektrik'in gönüllü çalışanlarından oluşan bir ekip, Narin'in bulunmasına yönelik kapsamlı çalışmalara katılmakta.

Arama Ekipleri Yola Çıkıyor

Dicle Elektrik tarafından yapılan basın açıklamasına göre, merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin Güran'ı aramak üzere 15 kişilik Dicle Arama Kurtarma (DAK) ekibi görevlendirilmiştir. Ekip, AFAD'a akredite olmasının avantajıyla güvenli bir biçimde operasyon yürütüyor.

Koordineli Çalışmalar

Diyarbakır Valiliği’nin koordinasyonuyla AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı’nın da dahil olduğu arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Narin’in evi çevresindeki kırsal alanlar, pamuk ve mısır tarlaları ile taşlık arazilerde yoğun bir şekilde tarama yapmaktadır.

Dicle Elektrik'in gönüllü çalışanlarından oluşan ekip, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına destek veriyor.

Dicle Elektrik'in gönüllü çalışanlarından oluşan ekip, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına destek veriyor.