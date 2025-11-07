Dicle Elektrik'ten Nusaybin'e 238 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı

Çatalözü, Gırnavas ve İpekyolu'nda kapsamlı şebeke yenileme

Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 238 milyon lira bütçeli bir yatırım ile enerji altyapısını yeniliyor. Proje, Çatalözü, Gırnavas ve İpekyolu mahallelerini kapsıyor; şebekenin yer altına alınması ve 24 yeni trafo tesisinin kurulumu çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şirket, 2025 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmaları yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Amaç, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımını sağlamak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hizmet kalitesini yükseltmek.

Yer altına alınacak şebeke ile hava koşullarına bağlı arızaların azaltılması, şebeke dayanıklılığı ve sürekliliğin güçlendirilmesi planlanıyor. Bu yatırımla enerji verimliliği artırılırken bölgenin şebeke yükü dengelenip, ilerleyen yıllarda artması beklenen enerji talebi karşılanabilecek.

"Bu proje, yalnızca bir altyapı çalışması değil; bölgeye uzun vadeli değer kazandırma hamlesidir"

Dicle Elektrik yetkilileri, projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeyi paylaştı: "Güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji temini önceliğimizdir. Bu yatırımlar ile bölgeye kalıcı değer katıyoruz"

