Dicle Elektrik'ten Nusaybin'e 238 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı

Dicle Elektrik, Nusaybin'de Çatalözü, Gırnavas ve İpekyolu'nda 238 milyon liralık şebeke yenileme projesiyle 24 trafo kuruyor; çalışmanın yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:46
Dicle Elektrik'ten Nusaybin'e 238 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı

Dicle Elektrik'ten Nusaybin'e 238 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı

Çatalözü, Gırnavas ve İpekyolu'nda kapsamlı şebeke yenileme

Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 238 milyon lira bütçeli bir yatırım ile enerji altyapısını yeniliyor. Proje, Çatalözü, Gırnavas ve İpekyolu mahallelerini kapsıyor; şebekenin yer altına alınması ve 24 yeni trafo tesisinin kurulumu çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şirket, 2025 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmaları yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Amaç, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımını sağlamak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hizmet kalitesini yükseltmek.

Yer altına alınacak şebeke ile hava koşullarına bağlı arızaların azaltılması, şebeke dayanıklılığı ve sürekliliğin güçlendirilmesi planlanıyor. Bu yatırımla enerji verimliliği artırılırken bölgenin şebeke yükü dengelenip, ilerleyen yıllarda artması beklenen enerji talebi karşılanabilecek.

"Bu proje, yalnızca bir altyapı çalışması değil; bölgeye uzun vadeli değer kazandırma hamlesidir"

Dicle Elektrik yetkilileri, projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeyi paylaştı: "Güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji temini önceliğimizdir. Bu yatırımlar ile bölgeye kalıcı değer katıyoruz"

DİCLE ELEKTRİK, MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDEKİ ENERJİ ALTYAPISINI 238 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA...

DİCLE ELEKTRİK, MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDEKİ ENERJİ ALTYAPISINI 238 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA YENİLİYOR. ÇATALÖZÜ, GIRNAVAS VE İPEKYOLU MAHALLELERİNİ KAPSAYAN PROJE İLE ELEKTRİK ŞEBEKESİ YER ALTINA ALINIRKEN, 24 YENİ TRAFO TESİSİNİN KURULUMU DA DEVAM EDİYOR. DİCLE ELEKTRİK YETKİLİLERİ, “BU PROJE, YALNIZCA BİR ALTYAPI ÇALIŞMASI DEĞİL; BÖLGEYE UZUN VADELİ DEĞER KAZANDIRMA HAMLESİDİR” AÇIKLAMASINDA BULUNDU.

DİCLE ELEKTRİK, MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDEKİ ENERJİ ALTYAPISINI 238 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA...

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
3
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
4
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
5
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
6
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor
7
Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu