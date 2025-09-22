Dicle Üniversitesi'nde İlk Ders: Gazze

Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat: Üniversiteler Filistin'in ve Gazze'nin yanında

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) 2025-2026 akademik yılında ilk dersin teması İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze oldu.

Üniversite bünyesindeki tüm fakültelerde düzenlenen ilk derste Gazze'de yaşanan insanlık dramı öğrenciler ve akademisyenlerle paylaşıldı.

DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İBFF) konferans salonunda konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, "Bugün burada yalnızca bir coğrafyanın değil, bütün insanlığın vicdanını derinden yaralayan Filistin'de yaşanan hak ihlallerine dikkati çekmek istiyoruz." dedi.

Eronat, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Gazze'de yaklaşık 64 bin 300 kişi yaşamını yitirdi, bu kayıplar içinde yaklaşık 18 bin 430 çocuk bulunduğunu, ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimine göre, 2023'ün ekim ayından itibaren 28 binden fazla kadın ve kız çocuğunun Gazze'de hayatını kaybettiğini vurguladı.

"Her bir çocuğun, her bir kadının kaybı bir aileden çalınmış bir gelecek, bir toplumun umutlarından yitik bir parçadır," diyen Eronat, masum çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmasının ve gençlerin özgürlük hayallerinin engellenmesinin insanlığın ortak değerleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Eronat şöyle devam etti: "Üniversiteler olarak bizler Filistin'de öğrencilerin, akademisyenlerin ve halkın yanında olduğumuzu, onların eğitim hakkını, yaşam hakkını ve özgürlük taleplerini desteklediğimizi açıkça ifade ediyoruz. Barışa giden yolun ancak eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Kitapların gölgesinde büyüyen bir çocuk, barışın dilini öğrenir, yıkıntılar arasında büyüyen bir çocuk ise yaralı bir geleceğin mirasçısı olur."

Rektör, Filistinli çocukların güvenle okula gidebildiği, gençlerin özgürce üniversite sıralarında eğitim gördüğü, savaş yerine barışın ve yıkım yerine umudun hakim olduğu bir dünya dilediklerini söyleyerek, "Dileğimiz, akan kanın durması, adaletin tecelli etmesi ve Filistin'de özgür, bağımsız, barış dolu bir geleceğin kurulmasıdır. Unutmayalım, barışın dili eğitimdir, özgürlüğün dili bilgidir. Görevimiz, bu dili daha gür bir sesle tüm dünyaya duyurmaktır." ifadelerini kullandı.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen, DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı bildirildi.

