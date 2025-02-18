Dicle Üniversitesi'nden Kırsalda Organik Yumurta Üretimine Destek

Dicle Üniversitesi Organik Yumurtayı Yaygınlaştırıyor

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kırsalda Organik Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi ile organik yumurta üretimini artırmayı hedefliyor. Proje, Doç. Dr. Muhittin Tutkun önderliğinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteğiyle geçen yıl haziran ayında başlatıldı.

1500 Tavuk ile Organik Üretim

Proje kapsamında, toplam 1500 tavuk ile organik yumurta üretimine başlandı. Amaç, kırsal alanlarda organik yumurta üretimini teşvik etmek ve alternatif üretim modelleri ile kırsal kalkınmaya destek olmaktır.

Özel Koşullar ve Ekipman

Doç. Dr. Muhittin Tutkun, projenin içerisinde organik üretime uygun kümesler ve sertifikalı yem üretimi yapan bir yem fabrikası olduğunu vurguladı. Ayrıca, projenin eş finansman desteğinin Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Yaygınlaştırma ve Ticaret

Proje çerçevesinde, 3 köyde kümesler kurularak, bu alanlarda verilecek tavuklarla organik üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje tamamlandığında, üreticilere kendi markaları ile üretim yapma imkanı sunulacak. Elde edilen organik yumurtalar ise Ziraat Fakültesi Satış Ofisi’nde satışa sunulmakta.

Doç. Dr. Tutkun, bu projenin tamamen yerel halkın tüketimine yönelik olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.