Diclekent Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 211 Hastanın Sosyal Rehabilitasyonunda Öne Çıkıyor

Diclekent Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 1 yıldır 211 hastayı izliyor

Diclekent Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlı olarak Kayapınar ilçesinde bir yıl önce hizmete başladı. Merkez, başvuran 211 hastanın tedavi süreçlerini yakından takip ederek hastaların toplum içindeki sosyal rehabilitasyonunu sağlıyor.

Hizmet ağı ve multidisipliner ekip

Merkezin psikiyatri uzmanı Dr. Handan Uysal Koç, merkezde psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist ve usta öğreticilerle ekip halinde hizmet verdiklerini belirtti. Dr. Koç, hastaların burada randevu almadan düzenli doktor kontrolüne geldiklerini ve ilaç takiplerinin merkez tarafından yapıldığını vurguladı.

Vaka yönetimi ve günlük etkinlikler

Her hastanın bir vaka yöneticisi bulunduğunu belirten Dr. Koç, hastalarla düzenli görüşmeler yapıldığını aktardı. Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğreticiler, hastalara resim, sanat ve spor alanlarında günlük etkinlikler sunduklarını, bunun da sosyal rehabilitasyona katkı sağladığını ifade etti.

Başvuru, yönlendirme ve takip süreci

Merkezde önce bir hekim tarafından görüşme yapıldığını, uygun tanı konulması halinde hastaya dosya açıldığını söyleyen Dr. Koç, hastaların aile hekimleri, psikiyatri kliniklerinden taburcu olduklarında veya psikiyatri uzmanlarının yönlendirmesiyle merkeze başvurabildiklerini belirtti. Dr. Koç, "Kendileri rahatlıkla gelip başvurabilirler" dedi.

Ev ziyaretleri ve psiko-eğitim

Dr. Koç, hastalara ev ziyaretleri yaptıklarını ve değerlendirmeleri ev ortamında gerçekleştirdiklerini aktardı: "Hastalarımızı ev ortamında görerek ona göre değerlendiriyoruz. Belli aralıklarla hastalara psiko eğitimler düzenliyoruz. Sadece hastaya değil, hasta yakını da bu hastalık süreciyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Diclekent Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yaklaşık 1 yıldır hizmet vermekte, 211 hastaya hizmet vermekteyiz. Önce bir hekim tarafından görüşme yapılır, eğer uygun tanılı ise hastaya bir dosya açıyoruz. Hastaları, aile hekimleri yönlendirebilir, psikiyatri kliniklerinde taburcu olduklarında ya da psikiyatri uzmanlarında muayeneleri sırasında da uzmanlarımız buraya da yönlendirebiliyor. Kendileri rahatlıkla gelip başvurabilirler."

Uzun dönem takip ve olumlu örnek

Dr. Koç, takip sisteminin hastaların yatış ve atak dönemlerini azalttığını belirterek, "Bu şekilde düzenli bir takip yapıldığı için hastanın yatışları, hastaların atak dönemleri de bu şekilde azaltılmış oluyor. Hasta, kayıtlı olduktan sonra istediği sürece ömrünün sonuna kadar takiplerini yapabiliriz." sözleriyle merkezin sürdürülebilir takibini özetledi. Koç, takip sayesinde yaşam kalitesi artan bir vakayı da paylaştı: "Şizofreni tanılı bir hastamız vardı. Geçen yıl burada kaydı yapıldı. Hiç evden çıkmayan bir hastayken, şu an buraya düzenli olarak her gün gelip resim derslerine, müzik etkinliklerine katılmakta."

