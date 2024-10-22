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Diddy Hakkında Cinsel İstismar Davaları İleriye Taşınıyor

Sean Combs'un cinsel istismar iddiaları üzerine açılan davalarda çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:44
Diddy Hakkında Cinsel İstismar Davaları İleriye Taşınıyor

Diddy Hakkında Cinsel İstismar İddiaları

Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs, bilinen adıyla Diddy, cinsel istismar ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya. Olayla ilgili yeni detaylar, iki ayrı davada gündeme geldi.

Davacıların İddiaları

Biri kadın, biri erkek olmak üzere iki davacı, genç yaşlarındayken Combs'un cinsel istismarına uğradıklarını öne sürdüler. Dijital medya kanalı CNN tarafından aktarılan habere göre, kadın davacı, 2000 yılında 13 yaşındayken MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen bir partiye katıldığını ve burada yaşadığı olayları anlattı.

Olayın Detayları

İsmi açıklanmayan kadın, partideki içeceğinin etkisiyle uykulu hissettiğini ve dinlenmek için bir odaya girdiğini ifade etti. Davacı, odasına Combs ve birkaç ünlünün girdiğini, rapçinin kendisine "Partilemeye hazırsın" dediğini belirtti. Sonrasında, kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu iddia etti.

Erkek davacı ise, 2022 yılında 17 yaşındayken katıldığı bir partide Combs tarafından "uyuşturulduğunu" ve cinsel istismara uğradığını ileri sürdü.

Diddy'nin Geçmişi ve Suçlamalar

Diddy, 16 Eylül'de "seks ticareti, zorla çalıştırma, uyuşturma" gibi suçlamalarla gözaltına alındı. 17 Eylül'de açıklanan 14 sayfalık iddianamede, parti organizasyonları sırasında kadın ve erkek mağdurlara cinsel ilişkiye zorladığı ifade edildi.

Mahkeme belgelerinde Combs'un, mağdurlara güç kullanarak kariyerlerini tehdit etmesi, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulaması gibi yöntemler kullandığı da yer aldı. Suçlu bulunması halinde Combs, 15 yıl ile ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Tüm bu davaların duruşması, 5 Mayıs 2025'te başlayacak.

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