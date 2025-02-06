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Diddy Hakkında İki Yeni Cinsel İstismar Davası Açıldı

Amerikalı rapçi Diddy, iki kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yeni davalarla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:04
Diddy Hakkında İki Yeni Cinsel İstismar Davası Açıldı

Amerikalı Rapçi Diddy Hakkında Yeni Suçlamalar

ABD'de tanınmış rapçi Sean Combs, daha çok "Diddy" ve "Puff Daddy" sahne isimleriyle biliniyor, cinsel istismar suçlamaları nedeniyle iki yeni dava ile karşı karşıya kaldı. Yeni açılan davalarda, rapçinin 1990'larda New York'taki bir barda düzenlenen bir partide bir kadına uyuşturucu madde vererek istismarda bulunduğu ve birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorladığı öne sürülüyor.

Dava Ayrıntıları

Diğer bir davacı ise Combs'un, rızası dışında Manhattan'daki Trump Otel'de cinsel istismara uğradığını ve başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etti. Bu yeni davalar, ünlü rapçinin geçmişteki eylemlerine dair önemli detaylar sunuyor.

Önceki Davalar ve İddianame

Sean Combs, daha önce “seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme” suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı. Kamuoyu ile paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un özellikle “Freak Offs” olarak adlandırdığı, genellikle evlerinde düzenlenen ve kayıt altına alınan partilere katılmaya zorladığı kişilerle cinsel ilişkiye girmeye teşvik ettiği ifade edildi.

İddianamede ayrıca, Combs'un nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etme tehdidi ile psikolojik ve fiziksel şiddet gibi yöntemlere başvurduğu da belirtiliyor. Ünlü rapçinin evlerindeki aramalarda, yasadışı uyuşturucuların ele geçirildiği de bildirildi.

Ceza Süreci

Davalar, 5 Mayıs'ta mahkemede görüşülmeye başlanacak. Eğer Combs suçlu bulunursa, en az 15 yıl ve en fazla ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

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