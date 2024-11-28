Diddy'nin Kefaletle Serbest Bırakılma Talebi Reddedildi

Diddy'nin Kefalet Talebi Reddiyle Sarsıcı Gelişmeler

ABD'de, "seks ticareti, kaçırma ve rüşvetle" suçlanan ünlü rapçi Sean Combs, halk arasında Diddy ismiyle tanınıyor. Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebi, Yargıç Arun Subramanian tarafından reddedildi.

Kefalet Talebinin Reddinin Nedeni

Yargıç Subramanian, Combs'un şiddet eğilimine dair ikna edici kanıtların mevcut olduğunu vurguladı. Combs'un, tutuklu bulunduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) diğer mahkûmların telefonlarını kullanarak iletişim kurduğunu belirtmesi dikkat çekti. Subramanian, rapçinin, "aranabilecekler" listesinde olmayan kişilere ulaşmasının ve iletişimini gizleme konusundaki isteğinin, kefalet talebinin reddedilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Önceki Kefalet Talepleri ve Yeni Suçlamalar

Daha önce yapılan kefaletle serbest kalma talepleri, tanıkların etkilenme ihtimali gerekçesiyle reddedilmişti. Federal savcılar, 17 Kasım'da Combs'un, aleyhinde tanıklık edecek kişileri hapishaneden aramaya çalıştığı iddialarını mahkemeye sundu. Yeni suçlamalar arasında, Combs'un dinlemeye takılmamak için başka mahkûmların telefonlarını kullandığı ve tanıklara tehditlerde bulunduğu da yer aldı.

Diddy'nin Geçmişinde Tartışmalı İddialar

Sean Combs, 16 Eylül'de "seks ticareti, zorla çalıştırma, kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 14 Eylül tarihinde kamuoyuna açıklanan 14 sayfalık iddianamede, rapçinin düzenlediği partilerde katılımcıları cinsel ilişkiye zorladığı belirtildi. Combs'un, mağdurların kariyerlerini kontrol etmekle tehdit ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları da iddianamede yer aldı.

Önümüzdeki Hukuki Süreç

Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede aleyhine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Suçlu bulunması durumunda, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezası ile karşılaşacağı bildirilirken, davanın görülmesi 5 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.