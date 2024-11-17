Diddy'nin Yasal Sorunları: Tutuklu Rapçi Tanıkları Etkilemeye Çalışıyor

Diddy'nin Suçlamaları ve Etkileri

ABD'de federal savcılar, ünlü rapçi Sean Combs'un, halk arasında "Diddy" olarak bilinen sanatçının, seks ticareti, adam kaçırma ve rüşvet ile suçlandığını ve aleyhinde tanıklık edecek kişileri hapishaneden etkilemeye çalıştığını bildirdi. CNN'in haberine göre, Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan Combs, diğer mahkumların telefonlarını kullanarak iletişime geçtiği kişilerin "aranabilecekler" listesinde olmaması için çaba sarf etti.

Yeni Suçlamalar ve Dinleme İddiaları

Savcıların davaya eklediği belgelerde, Combs'un 8 mahkumun telefonunu kullanarak yasa dışı şekilde tanıkları etkilemeye çalışan görüşmeler gerçekleştirdiği, bu görüşmelerde dinlemeye takılmamak için üçlü aramalar yaptığı kaydedildi. Savcılar, Combs'un bu süreçte, aleyhine tanıklık yapacak kişileri tehdit ettiğini belirtti.

Combs'un, ayrıca sosyal medya üzerinden tanıkları hedef alarak jüri üyelerinin güvenilirliğini zedelemeye çalıştığı yönünde suçlamalar da mevcut.

Combs'un Suç Geçmişi ve Yargı Süreci

Daha önce kefaletle serbest kalma talebi, davanın tanıklarını etkileme ihtimali gerekçesiyle 3 kez reddedilen Diddy, gelecek hafta yeni bir kefaletle serbest kalma başvurusu ile mahkemeye çıkacak.

Combs, 16 Eylül'de seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. İddianamede, sanatçının düzenlediği "Freak Offs" adlı partilerde katılımcılara cinsel ilişkiye zorladığı ve mağdurlara rüşvet teklif ettiği kaydedildi. Combs, Manhattan'daki federal mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Combs, suçlu bulunması halinde en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Davanın görülmesine 5 Mayıs 2025'te başlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.