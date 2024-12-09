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Diddy ve Jay-Z, Cinsel İstismar Davasında Suçlanıyor

Diddy'nin cinsel istismar davasında Jay-Z'ye yöneltildiği suçlamalar gündeme geldi. Olayın detayları ve rapçilerin yanıtları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:46
Diddy ve Jay-Z, Cinsel İstismar Davasında Suçlanıyor

Diddy ve Jay-Z Hakkında Cinsel İstismar İddiaları

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ünlü rapçi Sean Combs yani Diddy, cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya. Ancak durum daha da karmaşık; şimdi de Shawn Carter olarak tanınan Jay-Z, bu davanın merkezine çekilmiş durumda. İddialar, iki ünlü rapçinin bir zamanlar 13 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüyor.

Davanın Yeniden Açılması ve İddialar

Olayla ilgili NBC News'ün haberine göre, ismini vermek isteyen biri, 2000 yılında açtığı davaya Jay-Z'yi de ekleyerek yeniden başvuruda bulundu. Dava dosyasında, o dönem MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen bir partide, davacının Combs ve Carter tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları yer alıyor.

Carter, yaptığı yazılı açıklamada bu iddiaları “aptalca” olarak nitelendirerek, Combs hakkında cinsel saldırı ve istismara uğradıklarını iddia eden kişileri temsil eden avukat Tony Buzbee'yi eleştirdi. Açıklamasında, “Bu iddialar, o kadar iğrenç ki sizden dava açmanızı değil, suç duyurusunda bulunmanızı istiyorum,” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Davanın Detayları ve Öne Çıkan Noktalar

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, o dönem 13 yaşındaki davacı, ödül töreni için bilet almadan limuzin sürücüleriyle iletişim kurarak partiye katılmak istedi. Bir sürücünün Combs için çalıştığı ve davacının kriterlere uyabileceği belirtildi. Davacı, partisinde gizlilik anlaşması imzalamak zorunda kaldı ve içeceklerden dolayı “sersemlemiş” hissettiği iddia ediliyor.

Ardından, Combs ve Carter'ın davacının odasına girdiği ve “Partiye hazırsın” dediği, burada cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülüyor.

Diddy'nin Suçlamaları ve Mahkeme Süreci

Diddy, 16 Eylül tarihinde çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı ve 17 Eylül'de 14 sayfalık bir iddianame kamuoyuyla paylaşıldı. Bu iddianame kapsamında Combs, cinsel istismar, uyuşturucu bulundurma ve rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya. Eğer mahkeme tarafından suçlu bulunursa, Combs'un hapis cezası 15 yıldan ömür boyu hapis cezasına kadar çıkabilir. Diddy's davası, 5 Mayıs 2025'te görülecek.

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