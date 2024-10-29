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Diddy'ye Cinsel İstismar Suçlamasıyla İki Yeni Dava Açıldı

ABD'li rapçi Diddy, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İddialar endişe verici detaylar içeriyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:34
Diddy'ye Cinsel İstismar Suçlamasıyla İki Yeni Dava Açıldı

Diddy'ye Yeni Suçlamalar

Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs, bilinen lakaplarıyla "Diddy" veya "Puff Daddy", 10 ve 17 yaşındaki çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla iki yeni davayla karşı karşıya kaldı.

Suçlamalar ve İddialar

2005 yılında 10 yaşındaki bir çocuğa uyuşturucu madde verilerek istismar edildiği iddia edilirken, diğer davanın 2008 yılına denk geldiği belirtiliyor. O tarihte 17 yaşındaki bir genç, yetenek seçmeleri sırasında istismara maruz kaldığını öne sürdü.

Combs'un avukatları, bu suçlamaları reddederek, "Mahkemede Combs'un kimseye cinsel istismar ya da saldırıda bulunmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır" şeklinde bir açıklama yaptı.

Önceki Suçlamalar ve Gözaltı Süreci

Combs, 16 Eylül tarihinde "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Bu doğrultuda, 17 Eylül’de kamuoyuna açıklanan 14 sayfalık iddianamede, söz konusunun "Freak Offs" adlı partilere katılmaya zorladığı, katılımcılara cinsel ilişkiye girmeleri için baskı yaptığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca, Combs'un mağdurları kariyerleriyle tehdit ederek kontrol altında tutmaya çalıştığı ve olaylardan sonra tanıklara rüşvet teklif ettiği belirtildi. Combs, Manhattan'da yaptığı duruşmada suçlamaların tamamını reddetti.

Olası Ceza ve Davanın Seyri

Combs'un suçlu bulunması durumunda, 15 yıl ila ömür boyu hapis cezası alması söz konusu. Davaların görülmesine ise 5 Mayıs 2025'te başlanması bekleniyor.

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