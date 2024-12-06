Didier Reynders Hakkında Yolsuzluk İddiaları Gündemde Kalıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun eski adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders'ın, şans oyunları aracılığıyla kara para aklama şüphesiyle başlatılan soruşturması sürüyor.

Reynders'ın evinde gerçekleştirilen aramalarda, bazı medya kaynaklarına göre binlerce euro, bazılarına göre ise 10 bin avrodan az miktarda para bulundu.

Polis, Reynders'ın Belçika federal hükümetinde 2007-2011 yıllarında üstlendiği görevde, Belçika Milli Piyango, Federal Holding ve Yatırım Şirketi ile Sigorta Şirketlerinden Sorumlu Bakan olarak çalıştığı dönemde şans oyunları yolu ile kara para akladığı iddialarını araştırıyor.

Bu çerçevede, Belçikalı siyasetçi, AB Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyeliğini devretmesinden yalnızca 3 gün sonra, 4 Aralık'da sorguya alınmış ve evinde bir dizi arama yapılmıştı.

Ama dikkat çeken bir durum var ki; iddia edilen suçların Reynders görevdeyken gerçekleşmiş olması, yargılanmasının önünde büyük bir engel oluşturuyor. Belçika Federal Parlamentosu Temsilciler Meclisi tarafından Reynders'ın dokunulmazlığının kaldırılması gerekecek.

Reynders, 2019-2024 döneminde AB Komisyonu'nda adaletten sorumlu üye olarak görev alırken, daha önce 1999'dan 2019 yılına kadar maliye, dışişleri ve savunma bakanı olarak da çalışmıştı.