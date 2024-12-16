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Didier Reynders Hakkındaki Yolsuzluk İddiaları Gündemde Kalıyor

AB'nin eski üyesi Didier Reynders'e yönelik kara para aklama iddiaları ve yeni detaylar kamuoyunu meşgul ediyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:46
Didier Reynders Hakkındaki Yolsuzluk İddiaları Gündemde Kalıyor

Yolsuzluk İddiaları Sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun eski adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders hakkında şans oyunları aracılığıyla kara para aklama iddiaları gündemden düşmüyor. Belçikalı siyasetçiye yönelik başlatılan soruşturmaya dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Medya Raporları

Belçika'da Fransızca yayın yapan RTL medya kuruluşunun aktardığına göre, hem Milli Piyango hem de Mali Bilgi İşlem Birimi (CTIF), Reynders hakkında şans oyunları vasıtasıyla kara para akladığı iddiasıyla ihbarda bulundu.

2021 yılında Milli Piyango, satış noktalarından birinde aşırı yüksek sayıda elektronik bilet kullanımından şüphelenerek durumu 2022 yılında federal savcılığa bildirmişti. Bununla birlikte, CTIF de 2023 yılının sonlarına doğru şüpheli işlemleri bildirmesi gereken kuruluşlardan birinden Reynders hakkında ihbar almasının ardından iddiaları savcılığa iletti.

İddialar ve Deliller

CTIF'in savcılığa gönderdiği dosyada Reynders hakkında 10 yıl öncesine giden suçlamalara yönelik deliller yer almakta. Ayrıca, Belçikalı siyasetçinin banka hesaplarında toplam 800 bin avro değerinde şüpheli para olduğu iddia ediliyor.

Geçmişteki Bağlantılar

Polis, Reynders'in Belçika federal hükümetinde 2007-2011 yılları arasında üstlendiği görevler sırasında şans oyunları aracılığıyla kara para akladığını şüpheleniyor. Bu nedenle, 2023'te Avrupa Komisyonu'ndan adaletten sorumlu üyelik görevini devretmesinden sadece 3 gün sonra 4 Aralık’ta sorguya alındı ve evinde arama yapıldı.

Ayrıca, iddia edilen suçların Reynders'ın görevdeyken işlenmesine rağmen, yargılanmasının önünde engel teşkil ediyor. Reynders’in yargılanabilmesi için Belçika Federal Parlamentosu Temsilciler Meclisi tarafından dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

Siyasi Kariyeri

Reynders, 2019-2024 döneminde AB Komisyonu'nda adaletten sorumlu üye olarak görev yapmış; 1999'dan 2019'a kadar ise sırasıyla federal hükümette maliye, dışişleri ve savunma bakanı olarak bulunmuştu.

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