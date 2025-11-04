Didim Belediyesi Kadın Meclisi Kasım Toplantısı: İlk Buluşma

Didim Belediyesi Kadın Meclisi Kasım Toplantısında İlk Kez Bir Araya Geldi

Hedef: Karar Süreçlerine Katılımı ve Toplumsal Eşitliği Güçlendirmek

Didim'de kadınların karar alma süreçlerine daha etkin katılmasını sağlamak, toplumsal eşitliği güçlendirmek ve kadınların yaşamın her alanında rolünü artırmak amacıyla kurulan Didim Belediyesi Kadın Meclisi, Kasım ayında gerçekleştirdiği ilk toplantıda bir araya geldi. Meclis, Belediye Başkanı Hatice Gençay öncülüğünde çalışmalarını yürütecek.

Toplantı, Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & DİGEM Sanat Akademisinde düzenlendi. Programa Belediye Başkan Vekili Sevil Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

Kasım ayı toplantısında meclis üyeleri, meclis başkanı ve katip üyelerini belirledi. Üyeler ayrıca Didim'de kadın dayanışmasını güçlendirecek ve üretim ile paylaşım odaklı projelerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalara vurgu yapılarak, kadınların sesinın daha gür duyurulması ve dayanışma ruhunun büyütülmesi hedeflendi. Meclis, yerel düzeyde kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki etkinliğini artıracak projeler üretmeyi planlıyor.

Didim Belediyesi Kadın Meclisi'nin kurulması ve ilk toplantısının tamamlanması, ilçede kadın katılımını artırmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

