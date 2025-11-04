Didim Belediyesi Kadın Meclisi Kasım Toplantısı: İlk Buluşma

Didim Belediyesi Kadın Meclisi, Hatice Gençay öncülüğünde Kasım toplantısında ilk kez toplandı; başkan ve katip üyeler seçildi, dayanışma odaklı projeler tartışıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:55
Didim Belediyesi Kadın Meclisi Kasım Toplantısı: İlk Buluşma

Didim Belediyesi Kadın Meclisi Kasım Toplantısında İlk Kez Bir Araya Geldi

Hedef: Karar Süreçlerine Katılımı ve Toplumsal Eşitliği Güçlendirmek

Didim'de kadınların karar alma süreçlerine daha etkin katılmasını sağlamak, toplumsal eşitliği güçlendirmek ve kadınların yaşamın her alanında rolünü artırmak amacıyla kurulan Didim Belediyesi Kadın Meclisi, Kasım ayında gerçekleştirdiği ilk toplantıda bir araya geldi. Meclis, Belediye Başkanı Hatice Gençay öncülüğünde çalışmalarını yürütecek.

Toplantı, Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & DİGEM Sanat Akademisinde düzenlendi. Programa Belediye Başkan Vekili Sevil Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

Kasım ayı toplantısında meclis üyeleri, meclis başkanı ve katip üyelerini belirledi. Üyeler ayrıca Didim'de kadın dayanışmasını güçlendirecek ve üretim ile paylaşım odaklı projelerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalara vurgu yapılarak, kadınların sesinın daha gür duyurulması ve dayanışma ruhunun büyütülmesi hedeflendi. Meclis, yerel düzeyde kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki etkinliğini artıracak projeler üretmeyi planlıyor.

Didim Belediyesi Kadın Meclisi'nin kurulması ve ilk toplantısının tamamlanması, ilçede kadın katılımını artırmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE KADINLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIMINI ARTIRMAK, TOPLUMSAL EŞİTLİĞİ...

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE KADINLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIMINI ARTIRMAK, TOPLUMSAL EŞİTLİĞİ GÜÇLENDİRMEK VE KADINLARIN YAŞAMIN HER ALANINDA DAHA ETKİN ROL ALMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA, DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE KURULAN DİDİM BELEDİYESİ KADIN MECLİSİ, KASIM AYI TOPLANTISINDA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE KADINLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIMINI ARTIRMAK, TOPLUMSAL EŞİTLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
3
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
4
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
5
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti