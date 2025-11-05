Didim’de 10 Üreticiye İyi Tarım Sertifikası — Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu

Didim’de 10 üretici 'İyi Tarım' sertifikası aldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu projesi kapsamında, Didimli üreticilere İyi Tarım Uygulamaları sertifikaları teslim edildi. Proje, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu tarımın yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Proje kapsamı ve üretim alanı

Çalışmalar, Aydın genelinde yürütülen 'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi' çerçevesinde Didim'de tamamlandı. İlçede 286 dekar alanda zeytin üretimi yapan 10 üretici iyi tarım uygulamalarına dahil edilerek sertifikalandırıldı.

Eğitim ve destekler

Proje süresince üreticilere ilk yardım, hijyen, zeytinde entegre mücadele ve iyi tarım uygulamaları konularında eğitimler verildi. Ayrıca sulama suyu analizleri gerçekleştirildi, üretici kayıt defterleri dağıtıldı ve zeytin sineğiyle mücadele amacıyla DAP gübresi desteği sağlandı.

Sertifika töreni ve yetkililer

Didim'de düzenlenen sertifika törenine; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, İlçe Müdürü Alamettin Hatipoğlu, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Törende projeden yararlanan 10 üreticiye belgeleri teslim edildi.

Her zaman üreticimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz diyen İl Müdürü Ayhan Temiz, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yaptı.

