Didim’de 10 Üreticiye İyi Tarım Sertifikası — Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu

Didim'de 'Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu' projesiyle 286 dekar alanda üretim yapan 10 üretici iyi tarım sertifikası aldı; eğitim ve destekler sağlandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:39
Didim’de 10 Üreticiye İyi Tarım Sertifikası — Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu

Didim’de 10 üretici 'İyi Tarım' sertifikası aldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Ab-ı Hayat ile Zeytinin Yolculuğu projesi kapsamında, Didimli üreticilere İyi Tarım Uygulamaları sertifikaları teslim edildi. Proje, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu tarımın yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Proje kapsamı ve üretim alanı

Çalışmalar, Aydın genelinde yürütülen 'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi' çerçevesinde Didim'de tamamlandı. İlçede 286 dekar alanda zeytin üretimi yapan 10 üretici iyi tarım uygulamalarına dahil edilerek sertifikalandırıldı.

Eğitim ve destekler

Proje süresince üreticilere ilk yardım, hijyen, zeytinde entegre mücadele ve iyi tarım uygulamaları konularında eğitimler verildi. Ayrıca sulama suyu analizleri gerçekleştirildi, üretici kayıt defterleri dağıtıldı ve zeytin sineğiyle mücadele amacıyla DAP gübresi desteği sağlandı.

Sertifika töreni ve yetkililer

Didim'de düzenlenen sertifika törenine; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, İlçe Müdürü Alamettin Hatipoğlu, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Törende projeden yararlanan 10 üreticiye belgeleri teslim edildi.

Her zaman üreticimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz diyen İl Müdürü Ayhan Temiz, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yaptı.

DİDİM’DE YÜRÜTÜLEN "AB-I HAYAT İLE ZEYTİNİN YOLCULUĞU" PROJESİYLE 10 ÜRETİCİ İYİ TARIM...

DİDİM’DE YÜRÜTÜLEN "AB-I HAYAT İLE ZEYTİNİN YOLCULUĞU" PROJESİYLE 10 ÜRETİCİ İYİ TARIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANDI.

DİDİM’DE YÜRÜTÜLEN "AB-I HAYAT İLE ZEYTİNİN YOLCULUĞU" PROJESİYLE 10 ÜRETİCİ İYİ TARIM...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
2
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
3
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
4
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
5
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti
6
Yeniceliler TBMM'de Birlik ve Yatırım Talepleri
7
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi